“Green Active โลกร้อง เรารีแอก” ไทยพีบีเอสชวนทุกคนร่วมขับเคลื่อน Climate Action 28 ก.ย.-4 ต.ค. นี้

ไทยพีบีเอส และภาคีเครือข่ายชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “Green Active โลกร้อง เรารีแอก” เปิดประสบการณ์ รับมือกับวิกฤตภูมิอากาศเต็มรูปแบบ 28 ก.ย.-4 ต.ค. ที่ไทยพีบีเอส
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส โดยศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ หรือ The Active ร่วมกับกรุงเทพมหานคร Just Transitions Incubator (JUTI) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลก ในงาน “Green Active โลกร้อง เรารีแอก” ภายใต้ธีม Climate Action หรือการลงมือทำเพื่อรับมือกับวิกฤตภูมิอากาศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.ย.-4 ต.ค. 2568 ณ อาคาร D ชั้น 1 ไทยพีบีเอส ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.ของทุกวัน
ในงาน “Green Active โลกร้อง เรารีแอก” จะได้พบกับนิทรรศการ “Greencery ร้านสะดวก Act” นิทรรศการหลักที่จะบอกว่าเราเกี่ยวข้องกับปัญหาโลกร้อนอย่างไร เข้าสู่ประสบการณ์ชอปไอเดียการลงมือทำเพื่อรับมือกับวิกฤตภูมิอากาศ หรือ Climate Action กลับบ้าน ผ่านการจัดแสดงข้อมูล รูปแบบ Interactive และ Immersive Experience โดยร่วมกับสาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำเสนอภาพของปัญหาโลกร้อนผ่านสื่อใหม่ เปิดให้เข้าชมทุกวัน
“Green Awakening: ฉายภาพยนตร์ปลุกพลังโลกร้อง” โรงภาพยนตร์ขนาดเล็กของไทยพีบีเอส เปิดฉายภาพยนตร์สารคดีใน 3 ธีมสำคัญ พร้อมวงเสวนาหลังฉาย ได้แก่ วันที่ 28 ก.ย. Family Climate Action สารคดีเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจการลงมือทำเพื่อสภาพภูมิอากาศง่ายๆ ในชีวิตของทุกคน, วันที่ 29 ก.ย. Communicating Climate ที่สื่อสารประเด็นสภาพภูมิอากาศ และวันที่ 3 ต.ค. Climate Adaptation สารคดีที่เล่าเรื่องอากาศแปรปรวนและการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ
รวมถึงบูทกิจกรรม “Green Active Podcast” เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้แชร์มุมมองเกี่ยวกับ Climate Action ผ่าน Thai PBS Podcast ระหว่างวันที่ 28-29 ก.ย. และ 3 ต.ค. เวลา 13.00-18.00 น. ณ โซนนิทรรศการหลัก และอีกหนึ่งไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้ ในวันที่ 3 ต.ค. คือ ตลาดนัด Thai PBS & กิจกรรม Adaptation ตลาดนัดอาหารยั่งยืน ร้านค้า และบููทกิจกรรมจากไทยพีบีเอส และภาคีเครือข่าย ที่มาร่วมแสดงพลังในการขับเคลื่อน Climate Action ไปด้วยกัน
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Bangkok Climate Action Week 2025 ที่จัดขึ้นทั่วกรุงเทพมหานครกว่า 250 จุด โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจ ตระหนัก และมีส่วนร่วมต่อปัญหาภูมิอากาศ ผ่านสื่อและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ มาร่วมเป็นพลังเปลี่ยนโลก เริ่มต้นได้จากความเข้าใจและการลงมือทำเล็กๆ ของคุณเอง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.thaipbs.or.th/EventTicket แล้วมาพบกันในงาน “Green Active โลกร้อง เรารีแอก” ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.-4 ต.ค. เวลา 10.00-18.00 น. ที่ไทยพีบีเอส
