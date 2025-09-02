ไทยพีบีเอส – กสทช. อบรมผู้ประกาศฯ ระดับต้น รุ่น 7 เสริมทักษะสื่อสารมวลชน สร้างบุคลากรคุณภาพสู่วงการ

ไทยพีบีเอส จับมือ กสทช. จัดอบรมผู้ประกาศฯ รุ่นที่ 7 เสริมทักษะการใช้ภาษา – จริยธรรมสื่อ เตรียมพร้อมสู่การสอบบัตรผู้ประกาศมืออาชีพ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส โดยศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น รุ่นที่ 7 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 42 คน จากหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ แพทย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย ทนายความ ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน อินฟลูเอนเซอร์ และนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ เสริมสร้างความเข้าใจบทบาทของผู้ประกาศ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบขอรับบัตรผู้ประกาศจาก กสทช. ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2568 ณ ไทยพีบีเอส
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเทคโนโลยี เป็นประธาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม พร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทของไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ที่นอกจากจะทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแล้ว ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในแวดวงสื่อสารมวลชน โดยหลักสูตรผู้ประกาศที่ร่วมกับ กสทช. จัดขึ้นในครั้งนี้ จัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 7 แล้ว มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นต่อวิชาชีพสื่อ ทั้งด้านภาษา จริยธรรม กฎหมาย และทักษะการประกาศที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
ตลอดระยะเวลา 3 วันของการอบรม ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าของวันแรก ที่ได้ฟังบรรยายจาก คุณมณีรัตน์ กำจรกิจการ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน กสทช. เกี่ยวกับภาพรวมของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามด้วยการเรียนรู้เรื่องรูปแบบการกำกับดูแลสื่อโดย คุณพสุ ศรีหิรัญ ผู้อำนวยการสำนัก ประจำสำนักงาน กสทช. และเรื่องบทบาทสื่อกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดย คุณชนม์ชยนันท์ พร้อมสมบัติ บรรณาธิการกลุ่มบริหารข่าวรายวัน ไทยพีบีเอส ก่อนจะจบวันแรกด้วยหัวข้อ “สิทธิของผู้บริโภค” ที่นำเสนอโดย คุณสถาพร อารักษ์วทนะ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์ สภาองค์กรของผู้บริโภค
ในวันที่สอง เนื้อหาการอบรมเน้นไปที่การพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการจัดรายการในรูปแบบต่างๆ จาก คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส ซึ่งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง พร้อมคำแนะนำในการผลิตรายการสำหรับสื่อออนไลน์ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองรายงานข่าวและจัดรายการในสตูดิโอไทยพีบีเอส ภายใต้การดูแลและสนับสนุนจากทีมสื่อดิจิทัลและสำนักโทรทัศน์ นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายมีการพูดคุยเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความน่าเชื่อถือของสื่อ โดย คุณคณิศ บุณยพานิช บรรณาธิการข่าวสืบสวนสอบสวน ไทยพีบีเอส ที่ได้นำกรณีศึกษาในการนำเสนอข่าวสารของสื่อที่ส่งผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมเข้าสู่วันสุดท้ายของการอบรม เนื้อหามุ่งสู่ประเด็นด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสื่อมวลชน โดย คุณบุญยศิษย์ บุญโพธิ์ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สื่อควรตระหนัก อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ในประเด็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หมิ่นประมาท พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ก่อนจะปิดท้ายด้วยเวิร์กช็อปพิเศษ ที่เน้นทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจากทีมผู้ประกาศข่าวมืออาชีพของไทยพีบีเอส ได้แก่ คุณจีรชาตา เอี่ยมรัศมี, คุณผึ้งนภา คล่องพยาบาล, คุณวรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, คุณชนาธิป ไพรพงษ์, คุณพิมพิมล ปัญญานะ และ คุณวันวิสาข์ ทินวัฒน์ ที่มาให้คำแนะนำแบบใกล้ชิด ทั้งในด้านการใช้เสียง การอ่านข่าว การควบคุมจังหวะการพูด และการสื่อสารให้เข้าถึงผู้ฟังอย่างมืออาชีพ
หลังจบการอบรมระดับต้น ผู้เข้าอบรมจะมีโอกาสพัฒนาต่อในระดับกลาง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2568 และระดับสูง ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2568 เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบขอรับ “บัตรผู้ประกาศ” จาก กสทช. ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ThaiPBSAcademy
