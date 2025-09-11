ทัวร์ลงฉ่ำ! อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ้างระเบียบรีดเงินอินฟลูฯแบกกล้องถ่ายวีดิโอ-ไม่สนโปรโมทสุโขทัย

สุโขทัย- ทัวร์ลงแบบกระหน่ำ เม้นต์วิจารณ์กันกระฉ่อน..อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ้างระเบียบถ่ายหนังเขตโบราณสถาน ห้ามอินฟลูฯแบกกล้องถ่ายวีดิโอภาพเคลื่อนไหว-ห้ามเผยแพร่โซเชียลฯ จะเข้าต้องทำเรื่องขอ-จ่ายค่าธรรมเนียม 500 ไม่สนโปรโมทท่องเที่ยวสุโขทัยหรือไม่
ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Kawin Kankeow ได้เผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการเดินทางไปท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยว่า..มีการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าถ่ายคลิปวีดิโอภาพเคลื่อนไหว 500 บาท และห้ามนำไปเผยแพร่โซเชียลมีเดีย..พร้อมคลิปอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวสุโขทัยชื่อ Duangkamon Sawatdee ซึ่งได้เล่าว่าได้เตรียมชุดไทย ช่างกล้อง ฯลฯ เดินทางไปถ่ายคลิปโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับ จ.สุโขทัย ด้วยตัวเอง
Duangkamon Sawatdee ระบุว่า..ตั้งเป้าจะไปถ่ายทำที่วัดศรีชุม เพราะหวังให้คนไปเที่ยวสุโขทัยมากๆ และเป็นช่วงใกล้เทศกาลลอยกระทงด้วย แต่เมื่อไปถึง รปภ.หน้าวัดไม่ให้เข้า พร้อมแจ้งว่า..หากอยากเข้าไปในวัดให้ลงทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน 500 บาท
เมื่อสอบถามว่า..เหตุใดก่อนหน้านี้จึงเข้าไปถ่ายทำคลิปในวัดได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาว่า..กฎนี้พึ่งมีใช้โดยรักษาการแทน ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อย่างไรก็ตามอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามาถนำโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปได้ แต่ห้ามนำไปลงสื่อออนไลน์
อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวสุโขทัย กล่าวอีกว่า ตนสงสัยทำไมห้าม นำไปลงแล้วเสียหายตรงไหน แล้วห้ามได้จริงหรือหากเข้าไปถ่ายแล้วเขาเอาไปลง และก็ยังสงสัยอีกว่าสุโขทัยมีของดีแต่ทำไมให้ถ่ายรูปถ่ายวีดิโอ แทนที่จะช่วยกันโปรโมทออกไป อย่างตนสวมใส่ชุดไทย-นุ่งผ้าถุงแต่กลับเข้าไปถ่ายทำไม่ได้ การยืนเรื่องเพื่อเสียเงิน 500 บาท ก็ยุ่งยาก..ส่งตรงโน้น ยื่นตรงนี้เพื่อให้รักษาการผู้อำนวยการลงชื่อหรือเซ็นต์เพื่อแลกกับการเสียเงิน
"ฝากผู้ใหญ่ทุกคนให้พิจารณาใหม่ สุโขทัยมีดีอะไรบ้าง มีดีตรงความบ้านๆ มีดีตรงลอยกระทง มีดีตรงเมืองเก่า แล้วทุกวันนี้โซเชียลฯมันอยู่คู่และเป็นอะไรทำอะไรต้องเน้นโซเชียลฯ จะโปรโมทจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ และโซเชียลฯอยู่ในมือทุกคน ทุกคนมีเฟซบุ๊ก ติ๊กต๊อก ไอจี มียูทูปของตัวเอง เราห้ามเขาไม่ได้จ๊ะ”
เพราะฉะนั้นเดียร์ (Duangkamon Sawatdee) ว่า..ถ้ากฎระเบียบอะไรมันไม่ทันสมัยและห้ามก็ไม่ได้ทุกคน ถ้าห้ามเป็นคนๆ จะเหมือนกับเลือกปฏิบัติ ซึ่งก็สงสัยว่าจะห้ามทุกคนยังไง อุทยานฯ จะห้ามทุกคนยังไงหรือแค่เลือกปฏิบัติ คือตอนนี้ที่ทำกันอยู่ช่วยโปรโมทจังหวัดเราหรือไม่ ช่วยดึงนักท่องเที่ยวยังไง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นมรดกโลกนะคะ เราภาคภูมิใจในจังหวัดเรามาก เรามีของดี แต่ไม่ให้เราอวด ลงโซเชียลฯแล้วผิด..เรามีของดีแต่ไม่ให้อวด ซึ่งมันเป็นของดีของจังหวัดเรา แล้วใครจะมาเที่ยวบ้านเรา ถ้าไม่ช่วยกันอวด เราต้องช่วยกันอวดของดีสุโขทัยสิคะ อุทยานฯ อาจเคยเจอปัญหาคนเข้าไปถ่ายรูปแล้วสกปรกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ควรแก้ไขปัญหาตรงนั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ ทำให้มีผู้แสดงความเห็นกันอย่างอื้ออึง โดย Kawin Kankeow บอกว่า..ถ้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยทำแบบนี้จริง ก็เหมือนไม่ต้องการประชาสัมพันธ์จังหวัดและไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ถ้ามีกฎเกณฑ์นี้จริงก็ควรยกเลิกงานลอยกระทงไปเลยภาคการท่องเที่ยวสุโขทัยจบสิ้นแล้ว
ขณะที่มีผู้แสดงความเห็นในโพสต์ไปต่างๆ นานา เช่น น่าจะให้ถ่ายรูปฟรี,แปลกมากค่ะห้ามถ่ายรูป ห้ามถ่ายคลิป อยากทราบเหตุผลของกฎระเบียบนี้ค่ะ,มันคือการประชาสัมพันธ์อุทยานประวัติศาสตร์ อย่าเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาทำลายการท่องเที่ยวเลยค่ะ แก้ปัญหาไม่ถูกแล้วค่ะ,ความคิดของใคร จำกัดสิทธิกันเกินไป,ถ้าไม่ลงคลิปนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวมั้ย ฯลฯ
ด้านเพจอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้ชี้แจงว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการขออนุญาตถ่ายทำในเขตโบราณสถานฯ เพราะกรมศิลปากรมีระเบียบว่าด้วยการถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตโบราณสถานมาแล้ว อย่างน้อยตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 และมีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 ระบุว่า
"การถ่ายทำภาพยนตร์ " หมายความว่า "การบันทึกภาพด้วยเครื่องมือเพื่อนำไปฉายด้วยเครื่องทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ และให้หมายรวมถึง การถ่ายทำละครโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์สารคดี ภาพนิ่ง ภาพถ่าย หรือการถ่ายทำลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงการถ่ายทำภาพยนตร์ที่เป็นการถ่ายทำของนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ดูเป็นการส่วนตัว หรือภายในครอบครัว"
โดยมีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้
1.ภาพยนตร์ไทย อัตราเรื่องละ/วันละ 2,000 บาท
2.ภาพยนตร์ต่างประเทศ อัตราเรื่องละ/วันละ 10,000 บาท
3.ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์โฆษณา ละครโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ หรือภาพนิ่งของไทย อัตราวันละ 1,000 บาท
4.ภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์โฆษณา ละครโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ หรือภาพนิ่งของต่างประเทศ อัตราวันละ 5,000 บาท
ในกรณีการถ่ายทำภาพยนตร์ใน (3) และ (4) ใช้เวลาถ่ายทำไม่ถึง 5 ชั่วโมง ให้คิดค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด พร้อมมีการแนบไฟล์ระเบียบกรมศิลปากรต่างๆ https://www.facebook.com/share/p/16XaKuCZL5/
อย่างไรก็ตามในเฟซบุ๊ก Kawin Kankeow ยังคงตั้งข้อสังเกตว่ากรณีนักท่องเที่ยวถ่ายคลิปแล้วนำไปเผยแพร่ทางโซเชียลฯที่ตั้งค่าเป็น "สาธารณะ" จะผิดกฎหรือไม่ เพราะไม่ได้ดูเฉพาะในครอบครัวและจะมีการตรวจสอบอย่างไร ในงานลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงควรจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาโปรโมท ระเบียบดังกล่าวมีความเชยล้าสมัยอย่างมาก กรมศิลปากรควรปรับปรุงให้ทันสมัย ไม่ควรต้องใช้วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาเก็บค่าธรรมเนียมเพราะมันดูไม่เป็นมืออาชีพ.