จุฬาฯ ผุด “Chula XL” วิทยาลัยใหม่ ขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้งวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อประชาชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula XL) วิทยาลัยใหม่ของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการบูรณาการองค์ความรู้จากทุกศาสตร์ เชื่อมโยงสู่ประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเป็นระบบ รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 พร้อมยกระดับบทบาทจุฬาฯ สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” อย่างเป็นรูปธรรม
ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับโลก ในฐานะประธาน ASEM LLL Hub ปี 2025 – 2030” ในงานแถลงข่าวเปิดตัว Chula XL เมื่อเร็วๆ นี้ ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “Synergy for Lifelong Learning: Driving Future Skills for a Sustainable Thai Society” โดยผู้บริหารและคณาจารย์จากหลากหลายคณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรม Parallel Session: Learning Platform powered by Chula นำเสนอแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ CUVIP, Chula MOOC, CBS Academy, PIES และ MDCU MedUMORE
“Chula XL มีภารกิจในการจัดการและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบที่ยืดหยุ่น เข้าถึงได้ และสอดคล้องกับบริบทสังคม ผ่านหลักสูตร Non- Degree, Microcredentials การอบรม ตลอดจนการ Upskill และ Reskill ที่เชื่อมโยงกับระบบคลังหน่วยกิต พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้แบบสหวิทยาการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล การเปิดตัว Chula XL นับเป็นก้าวสำคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ และความยั่งยืนในอนาคต”
ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวว่า Chula XL สะท้อนการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่การเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของสังคม การศึกษาไม่ควรถูกจำกัดอยู่เพียงในรั้วมหาวิทยาลัยหรือกรอบของวุฒิการศึกษา หากแต่ต้องเปิดกว้าง เข้าถึงได้จริง และต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในชีวิตและวิชาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม ความรู้คือพลังที่หล่อเลี้ยงการทำงานและคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกช่วงวัย เป็นการตอกย้ำบทบาทของจุฬาฯ ในฐานะสถาบันการศึกษาของชาติในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อประชาชนด้วยการผนึกกำลังทุกคณะสร้างศูนย์กลางทางวิชาการที่เปิดให้คนไทยทุกกลุ่ม ตั้งแต่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ทำงาน ไปจนถึงบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ทั้งเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
ศ.ดร.วิเลิศ กล่าวว่า Chula XL ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนสำคัญของประเทศ อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน การบินไทย ไปรษณีย์ไทย ภาคเอกชน และเครือข่ายองค์กรต่างๆ สะท้อนพลังการบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ตอบโจทย์เศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตจริงของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในสถานที่ทำงาน บนการเดินทาง
หรือในพื้นที่สาธารณะ โครงการ Chula XL คือหมุดหมายใหม่ของการศึกษาไทยที่ยกระดับพื้นที่การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา โดย XL หมายถึงความยิ่งใหญ่ของบทบาทจุฬาฯ ในการสร้างพลังความรู้ให้ประชาชนไทยทั้งประเทศ ซึ่งพลังนี้ไม่เพียงเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ แต่ยังร่วมถึงการสร้างอนาคตของสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วย
รศ.ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดเผยว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและสังคมให้สามารถปรับตัวและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก มหาวิทยาลัยมุ่งขยายโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ยืดหยุ่น และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา จุฬาฯ ได้มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่บริหารจัดการระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงระบบคลังหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้จากหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตของจุฬาฯ หรือ “Chula Lifelong Learning Ecosystem” ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการทำงานได้อย่างยืดหยุ่น
ระบบดังกล่าวเติบโตจากความร่วมมือของคณะและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ และต่อยอดสู่การจัดตั้งวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อประชาชน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์ เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคใหม่ ทั้งนี้ โครงการ Chula XL ไม่เพียงขยายโอกาสทางการศึกษา แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีสมรรถนะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถต่อยอดองค์ความรู้ สร้างคุณค่าให้ตนเอง และปรับตัวได้อย่างเท่าทันอนาคต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “Impactful Growth” ของจุฬาฯ
ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างรอบด้านและก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างยั่งยืน
ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช ประธานคณะกรรมการจัดตั้ง Chula XL เผยว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “วิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อประชาชน” (Chula XL) ด้วยเป้าหมายสำคัญในการขยายบทบาทจากการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตของคนไทย ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งความรู้และทักษะจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Chula XL จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากทุกคณะและหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่เพียงการจัดอบรมทั่วไป แต่เป็นกลไกหลักในการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้วิทยาลัยจะเชื่อมโยงระบบคลังหน่วยกิต ระบบบริหารการเรียนรู้ และระบบไมโครเครดิตเชียล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสะสม ต่อยอด
และพัฒนาทักษะได้อย่างยืดหยุ่นตลอดชีวิต พร้อมทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้การเรียนรู้สอดคล้องกับการทำงานและการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง