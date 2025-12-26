AIS - อว. - จุฬาฯ ให้คนไทยได้เรียนรู้ AI Literacy ผ่านหลักสูตรใน 'อุ่นใจไซเบอร์' เรียนฟรี ก.พ. 69

เอไอเอส ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนคนไทยอัปสกิลใช้ AI ให้ปลอดภัยกับคอร์สเรียน ผ่านหลักสูตรดิจิทัล อุ่นใจไซเบอร์ : AI Literacy ไม่ได้หยุดแค่ความรู้ แต่พาไปถึงการใช้เป็น พร้อมต่อยอดในระบบการศึกษา นับเป็นหน่วยกิตและใช้เป็นรายวิชาในมหาวิทยาลัย เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อมีอินเทอร์เน็ต เพื่อให้คนไทยใช้ AI ได้อย่างมั่นใจ และปลอดภัย เปิดให้เรียนฟรีกุมภาพันธ์ 2569
ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงบนโลกดิจิทัล คณาจารย์ของจุฬาฯ จึงเข้ามามีบทบาทในการร่วมออกแบบและผลิตสื่อการสอนของหลักสูตร ‘อุ่นใจไซเบอร์’
โดยถอดประสบการณ์ที่ผู้เรียนเผชิญจริงในชีวิตออนไลน์ มาแปลงเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง และนำไปปรับใช้ได้ทันที สำหรับหัวข้อ AI Literacy จุฬาฯ มุ่งออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้ใช้ AI ได้อย่างถูกวิธีและรับผิดชอบ ตั้งแต่การหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลส่วนตัว การตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ ไปจนถึงการเคารพสิทธิและผลงานของผู้อื่น พร้อมให้สะสมชั่วโมงการเรียนรู้และเทียบเป็นหน่วยกิตได้ เพื่อขยายการเข้าถึงไปยังนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ และผู้ที่สนใจ ให้ AI เป็นเครื่องมือสร้างโอกาส ไม่ใช่ความเสี่ยงในการเรียนและการทำงาน
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวง กล่าวว่า กระทรวง อว. มีแผนในการจัดทำ และพัฒนากำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยให้กำลังคนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
จากนโยบายดังกล่าว เมื่อห้องเรียนย้ายมาอยู่บนหน้าจอ และโลกออนไลน์เดินเร็วกว่าห้องเรียนเสมอ กระทรวง อว. จึงกำหนดให้ทักษะดิจิทัลต้องถูกสอนและใช้จริงในชั้นเรียน ไม่ใช่แค่เนื้อหาเสริม ความร่วมมือกับเอไอเอสครั้งนี้จึงนำบทเรียน ‘อุ่นใจไซเบอร์’ หัวข้อ AI Literacy เข้าไปใช้ในมหาวิทยาลัย ผ่านการเรียนรู้ 10 โมดูล สามารถสะสมชั่วโมงและเทียบเป็นหน่วยกิตการเรียนรู้ได้
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น แยกภาพและเสียงที่ AI สร้าง สร้างคอนเทนต์จาก AI อย่างสร้างสรรค์ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และไม่สร้างเนื้อหาที่ทำให้เกิดปัญหา รวมถึงใช้ AI โดยไม่พิมพ์ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลสำคัญลงไป โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั้งการเรียน การทำงาน นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นระบบ
นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า ในวันที่ AI เข้ามาอยู่ในทุกมิติของชีวิต ตั้งแต่การเรียน การทำงาน ไปจนถึงการตัดสินใจ ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จึงเพิ่มขึ้นทั้งความซับซ้อนและความรวดเร็ว
เอไอเอสจึงขับเคลื่อน ‘ปีแห่งความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์’ เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้คนไทยใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัย ผ่านหลักสูตร ‘อุ่นใจไซเบอร์’ ที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2565 ครอบคลุมตั้งแต่นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงประชาชนทั่วไป จนมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1 ล้านคน ขณะเดียวกัน
ขณะเดียวกัน เอไอเอสยังร่วมมือกับกระทรวง อว. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร AI Literacy ภายใต้ ‘อุ่นใจไซเบอร์’ บนแพลตฟอร์มดิจิทัลของเอไอเอส เพื่อเสริมทักษะการใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณ โดยสามารถนำไปใช้สะสมชั่วโมงการเรียนรู้และเทียบเป็นหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาได้ เพื่อเตรียมคนไทยให้พร้อมอยู่ร่วมกับ AI ได้อย่างมั่นใจและรับผิดชอบในโลกดิจิทัล
ทั้งนี้ สำหรับหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” หัวข้อ AI Literacy เป็นสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อเสริมความเข้าใจการใช้ AI ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่เน้นการเขียนโค้ดหรือการสร้างพรอมป์เชิงเทคนิค แต่เน้นการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบ และปลอดภัย และนำไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ เปิดให้เรียนฟรี กุมภาพันธ์ 2569 เริ่มเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแพลตฟอร์ม LearnDi for Thais (https://aunjaicyber.ais.th) แอป อุ่นใจ CYBER แพลตฟอร์ม Thai MOOC (https://thaimooc.ac.th) และแพลตฟอร์มออนไลน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย