ทรู - จุฬาฯ - MIT เปิดหลักสูตร “Chula LGO” ปั้นผู้นำวิศวกรรม x บริหารธุรกิจระดับเวิลด์คลาส

สร้างมิติใหม่ ปฏิวัติวงการศึกษาไทย...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา ผสานกำลังกับ 5 องค์กรธุรกิจพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดหลักสูตรปริญญาโทรูปแบบใหม่ Chula Leaders for Global Operations (Chula LGO) ซึ่งเป็นหลักสูตรสองปริญญาโท จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วท.ม. สาขานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Master of Science in Innovative Engineering for Sustainability) และ บธ.ม. สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) พร้อมด้วยประกาศนียบัตร MIT LGO เพื่อเร่งสร้างผู้นำรุ่นใหม่เปี่ยมด้วยทักษะและศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวทันโลกแห่งอนาคต และสร้างเศรษฐกิจประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารจาก 5 องค์กรพันธมิตร รวมถึง นายซิกเว่ เบรกเก้ (ขวา) ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Chula LGO อย่างเป็นทางการ ณ ห้อง Yulania ชั้น 9 วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ
ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า “เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหลักสูตร MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และหลักสูตรนวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา จัดทำหลักสูตรปริญญาโท Chula LGO (Chula Leaders for Global Operations) เพื่อสร้างชุมชนผู้นำที่วิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรม ซึ่งรวมเอาความรู้เชิงลึกด้านวิศวกรรม การดำเนินงาน และกรอบความคิดทางธุรกิจ เข้าไว้ด้วยกัน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายระดับโลก โดยความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชน มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้หลากหลายแขนง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและก้าวสู่ระดับโลกได้จริง สำหรับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บทบาทของทรู ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านนวัตกรรมดิจิทัลอีกด้วย ความร่วมมือนี้ จึงเชื่อมั่นได้ว่าจะช่วยสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้มีมุมมองรอบด้าน ทั้งในด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ทักษะดิจิทัล และความสามารถในการบูรณาการความรู้ร่วมกับองค์กรต่างๆ ในเครือซีพี เพื่อสร้างผู้นำที่ตอบโจทย์อนาคตของประเทศอย่างแท้จริง”
นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นของเครือซีพีและทรู ที่จะยกระดับศักยภาพด้าน AI และเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยสู่ระดับเวิลด์คลาส เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันของไทยบนเวทีโลกในระยะยาว และพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรและเศรษฐกิจในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงนับเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้ง Chula LGO หลักสูตรปริญญาโทรูปแบบใหม่ที่ผสานองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจและวิศวกรรมจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย ซึ่งจะบ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่ที่มีทั้งความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มีมุมมองเชิงกลยุทธ์ และทักษะบริหารจัดการ ซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญต่ออนาคตดิจิทัลของประเทศ พร้อมรับมือกับโลกอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันยังเปิดทางให้ภาคธุรกิจซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ได้มีโอกาสเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าถึงและแบ่งปันองค์ความรู้ มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้จริง สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของทรู ที่ได้ร่วมงานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนำความร่วมมือระดับโลกกับ MIT มาสู่ประเทศไทย ซึ่งมีส่วนช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศบนเวทีโลกได้อย่างแท้จริง และนับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถผลักดันความร่วมมือครั้งนี้จนเกิดขึ้นได้ สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้า และมีบทบาทสำคัญในการยกระดับศักยภาพด้านการศึกษา เทคโนโลยี และการพัฒนาคนของประเทศให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างแท้จริง”
ภายใต้ความร่วมมือของหลักสูตร Chula LGO ซึ่งผู้เรียนจะได้ศึกษาใน 6 ทักษะหลัก ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ วิศวกรรมเชิงนวัตกรรม และการดำเนินงาน ทรู คอร์ปอเรชั่น จะมีบทบาทสำคัญในการสร้าง Talent พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรขององค์กร ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหลายมิติ อาทิ
• สนับสนุนทุนการศึกษา เปิดโอกาสให้พนักงานทรูและเครือซีพีเข้าร่วมศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว
• ร่วมพัฒนางานวิจัยและโครงการ Capstone ที่สามารถสร้างผลลัพธ์และตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมได้จริง
• เปิดโอกาสฝึกงานและเรียนรู้เชิงปฏิบัติในด้านเทคโนโลยีสำคัญๆ เช่น AI แพลตฟอร์มดิจิทัล คลาวด์ และนวัตกรรมเครือข่าย
• จัดวิทยากรรับเชิญและการบรรยายจากผู้บริหารเครือซีพีและทรู ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อความยั่งยืน และธรรมาภิบาล
• วางแผนและพัฒนาเส้นทางการปั้น Talent ทรู ด้านเทคโนโลยี AI ดาต้า วิศวกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล
• ร่วมจัดตั้งศูนย์ Center of Excellence เพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบ การสร้าง และประยุกต์ใช้ระบบด้านเทคโนโลยี AI เพื่อความยั่งยืน และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเรียนหลักสูตร Chula Leaders for Global Operations (Chula LGO) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.chulalgo.chula.ac.th