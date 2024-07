ปลัด อว. ผลักดัน “Future Thailand” นำการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม สู่อนาคตใหม่ของไทย

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการเปิดการเสวนา ในหัวข้อ “Future Thailand : อนาคตที่ยั่งยืน ด้วยการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การศึกษาและการวิจัย กับอนาคตใหม่ของประเทศไทย ในงาน อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสหวิทยาการ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้บริหาร นักวิจัย แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว ณ ห้องประชุม MR208 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึง การศึกษาและการวิจัย มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายของ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งนโยบาย 'เรียนดี มีความสุข มีรายได้' และ 'วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ' สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG) และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย กระทรวง อว. ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้แก่ประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง"นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาใน เรื่อง “The New Growth Engine : แนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน“ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะทำงานที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ (Hub of talents) และศูนย์กลางด้านความรู้ (Hub of knowledge) ศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร รักษาการแทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสุวัฒน์ มีมุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาองค์กรดิจิทัล บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมี รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนิน เสวนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ การเสริมสร้าง "จิตวิจัย" ให้แก่นักวิชาการและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม อีกทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในปัจจุบัน ซึ่งการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา AI เป็นกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านการศึกษาจึงมีการปรับตัวให้ทันยุคสมัยเพิ่มขึ้น โดยทำให้มนุษย์สามารถควบคุมดิจิทัลสมัยใหม่ได้ เกิดการเรียนรู้ ประสบการณ์ และนำสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ที่เกิดขึ้นจากคนไทยให้เกิดขึ้นต่อไปทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีการประชุม บรรยาย เสวนา Workshop ในหัวข้อต่าง ๆ มากกว่า 150 หัวข้อ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพของหน่วยงานในกระทรวง อว. ในการสร้างความแข็งแกร่งของสหวิทยาการในทุกด้าน ที่นำไปสู่การพัฒนากำลังคนที่มีความสามารถและพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ความท้าทายของโลกยุคใหม่ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน