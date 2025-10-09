LPP คว้ารางวัล HR Excellence Awards 2025 ด้านกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรภายในองค์กร

LPP ได้รับรางวัล HR Excellence Awards 2025 ระดับ Gold ในสาขาความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์แผนบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพ (In-House Talent Pipeline Strategy) ซึ่งจัดขึ้นโดย Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ โดยมี นายสรุวุฒิ สุขเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทีมงานและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
รางวัล HR Excellence Awards จัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคเอเชีย โดยรางวัลในแต่ละสาขาสะท้อนถึงนวัตกรรม แนวทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนต่อทั้งบุคลากรและองค์กร ซึ่ง LPP มีความเชื่อมั่นว่า การเติบโตขององค์กร เริ่มต้นจากการพัฒนาคนในองค์กร LPP จึงให้ความสำคัญกับการวางระบบพัฒนาบุคลากรอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับศักยภาพและสร้างเส้นทางการเติบโตของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง
แนวทางสำคัญที่ผลักดันให้ LPP ได้รับรางวัลในนี้ คือการดำเนิน โครงการ Community Management Training Course (CMTC) ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาบุคลากรที่วางรากฐานด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การสร้างทักษะด้านการบริการ การพัฒนาความเข้าใจเชิงลึกในการบริหารโครงการ และการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย
โครงการ CMTC ไม่เพียงเป็นหลักสูตรอบรมเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสเพื่อสร้างการเติบโตและปลูกฝัง “หัวใจงานบริการ” ให้เป็น DNA ของคน LPP เพื่อให้ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพพร้อมส่งต่อคุณภาพการบริการในฐานะ “ผู้บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรอย่างมืออาชีพ”
รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ตอกย้ำถึงความตั้งใจของ LPP ในการสร้างทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน