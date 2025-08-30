บ.จีนในสามเหลี่ยมทองคำเบี้ยวหนี้นานกว่า 1 ปี เอาตำรวจไปเจรจา ยังไม่ยอมจ่าย

MGR Online - ลาวสั่งระงับการลงทุนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เหตุเบี้ยวหนี้ ทั้งค่าแรง วัสดุก่อสร้าง ภาษีที่ต้องจ่ายรัฐ ขนาดเอาตำรวจไปร่วมเจรจามาปีกว่า แต่เจ้าตัวก็ยังไม่ยอมจ่าย
วานนี้ (29 ส.ค.) เพจเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ โครงการเมืองใหม่ขนาดใหญ่ของกลุ่มทุนจากจีนริมแม่น้ำโขง ในเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ฝั่งตรงข้ามอำเภอเชียงแสนของไทย ได้เผยแพร่ประกาศห้ามซื้อ ขาย มอบ โอน หรือให้เช่า โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ห้านเซิ่งหลิงหยุนฟู ซึ่งเป็นบริษัทจากจีนแห่งหนึ่งที่ได้มาลงทุนอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้
ประกาศนี้ อ้างอิงเนื้อหาจากหนังสือแจ้งการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับการลงทุน องค์การกำกับ-บริหาร เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ที่ส่งไปถึงเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์"ห้านเซิ่งหลิงหยุนฟู" เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568
เนื้อหาของหนังสือแจ้งการดังกล่าว ระบุว่า เนื่องจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ห้านเซิ่งหลิงหยุนฟู ทั้งที่สร้างเสร็จแล้ว และที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้เกิดปัญหาหนี้สิน ค้างชำระค่าแรงงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย และพันธะอากรด้านอื่นๆหลายรายการ กับผู้รับเหมาก่อสร้าง และหน่วยงานรัฐ
กว่า 1 ปีที่ผ่านมา องค์การกำกับ-บริหาร ร่วมกับแผนกป้องกันความสงบ(ตำรวจ) เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ได้พยายามเจรจาไกล่เกลี่ย หาทางออกของปัญหาในหลายรูปแบบมาตลอด แต่ก็ได้ผลสำเร็จเพียงส่วนน้อย เนื่องจากเจ้าของโครงการไม่ยอมให้ความร่วมมือ และไม่ยอมชำระหนี้สิน
นอกจากนี้ โครงการอพาร์ทเม้นท์ของบริษัท ทั้งที่สร้างเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างก่อสร้าง ก็ยังไม่ได้รับอนุมัติจากแผนกผังเมือง ซึ่งถือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฏหมาย
หลังจากมีการหารือกันของหลายฝ่าย องค์การกำกับ-บริหาร และคณะกรรมการ เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ จึงตัดสินใจสั่งระงับการลงทุนของบริษัทห้านเซิ่งหลิงหยุนฟู และสั่งห้ามการทำธุรกรรมต่างๆกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทนี้ จนกว่าเจ้าหนี้ทุกรายจะได้รับการชำระหนี้ครบถ้วนจากบริษัท
สำหรับลูกค้าทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ที่ได้ทำนิติกรรมซื้อ ขาย มอบ โอน หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทห้านเซิ่งหลิงหยุนฟู ให้ไปลงทะเบียนเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนที่สำนักงานองค์การกำกับ-บริหาร เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ถึง 25 กันยายน 2568
ในประกาศ ไม่ได้บอกรายละเอียด ความเป็นมาของบริษัทห้านเซิ่งหลิงหยุนฟู เพียงให้ข้อมูลโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทนี้ที่ได้ลงทุนไว้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำว่า ประกอบด้วย
1.เรือนพักแบบวิลล่า จำนวน 16 หลัง เนื้อที่รวม 8,377.75 ตารางเมตร สร้างเสร็จแล้ว
2.อพาร์ทเม้นท์ขนาดสูง 4 ชั้น เนื้อที่รวม 4,534.10 ตารางเมตร สร้างเสร็จแล้ว
3.อพาร์ทเม้นท์ขนาดสูง 15 ชั้น เนื้อที่รวม 13,433.76 ตารางเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง