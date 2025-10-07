BEM คว้า 3 รางวัลเกียรติยศจากเวที HR Excellence Awards 2025

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คว้า 3 รางวัลเกียรติยศจากเวที HR Excellence Awards 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และศักยภาพในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นรับทั้ง 3 รางวัล ได้แก่ ระดับ Gold สาขา Excellence in Workplace Wellbeing ระดับ Bronze 2 รางวัลในสาขา Excellence in Employee Engagement และ Excellence in Employee Advocacy and Brand Ambassadors
รางวัลดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ที่เชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า จึงให้ความสำคัญกับพนักงานในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสุขภาวะของพนักงาน ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานเป็นลำดับแรก จัดการเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่อง มีการดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านคณะกรรมการคณะต่างๆ และช่องทางรับฟังความคิดเห็นทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อสะท้อนถึงความต้องการของพนักงานอย่างแท้จริง ส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันต่อบริษัทและภาคภูมิใจในงานที่ทำ พร้อมเป็น Brand Ambassador ที่ดีให้กับองค์กร BEM ได้ยกระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยความเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีความสุขและมีศักยภาพจะส่งมอบการบริการและผลลัพธ์ของการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สำหรับการประกาศผล HR Excellence Awards 2025 จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ เป็นเวทีทางด้าน HR ที่ยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาค จัดขึ้นโดย Human Resources Online สื่อด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากประเทศสิงคโปร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่ององค์กรและบริษัทชั้นนำที่บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างยอดเยี่ยม ครอบคลุมทั้งด้านการสรรหาบุคลากร การพัฒนาพนักงานและผู้นำองค์กร และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น