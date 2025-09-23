บุกต่อเนื่อง!! Hisense ลงทุน 4,700 ล้าน ผุดนิคมอุตฯ อัจฉริยะผลิตตู้เย็น-เครื่องซักผ้า ในอมตะซิตี้ชลบุรี 2 มุ่งดันไทยสู่ฮับอาเซียน

“Hisense” (ไฮเซ่นส์) ยักษ์ใหญ่แบรนด์จีน ทุ่มทุน 4,700 ล้านบาท ก่อสร้าง “นิคมอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ Hisense” ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 2 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทตู้เย็นและเครื่องซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองรับความต้องการของตลาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลาง CLMV
โครงการนี้ก่อสร้างบนพื้นที่รวมกว่า 400 ไร่ คาดว่าแผนระยะที่ 1 จะสร้างเสร็จภายในกลางปี 2569 และสามารถรองรับกำลังการผลิตได้มากกว่า 2,600,000 เครื่องต่อปี การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ Hisense ในการขยายเครือข่ายการผลิตและกระจายสินค้าให้ครอบคลุมตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
นายโทมัส เทา ผู้จัดการทั่วไป HHA Industrial Park เปิดเผยว่า Hisense ผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านระดับโลก ในฐานะหนึ่งในบริษัทจีนรายแรกๆ ที่ก้าวสู่เวทีโลก เริ่มขยายธุรกิจโดยยึดกลยุทธ์มุ่งเน้นตลาดต่างประเทศเป็นแกนหลักอย่างต่อเนื่อง และในปี 2567 บริษัทได้มีการตั้งเป้าหมายใหม่สู่ “การสร้างองค์กรระดับโลกและเป็นแบรนด์ระดับโลก” Hisense จึงเดินหน้ากลยุทธ์ “Local for Local” เพื่อสร้างเครือข่ายครบวงจรผ่านศูนย์ปฏิบัติการ 7 แห่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) 30 แห่ง และนิคมอุตสาหกรรม 36 แห่งทั่วโลก โดย Hisense เลือกประเทศไทยให้เป็นหนึ่งประเทศยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการลงทุนตั้งฐานการผลิตและเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอาเซียน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันระดับโลก
ล่าสุด Hisense เดินหน้าปักหมุดขยายการลงทุนในประเทศไทย มูลค่า 4,700 ล้านบาท เพื่อก่อสร้าง “นิคมอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ Hisense (Hisense Intelligent Manufacturing Park)” ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี บนพื้นที่รวมกว่า 400 ไร่ พร้อมเดินหน้าพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 โดยคาดว่าตามแผนระยะที่ 1 จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในช่วงครึ่งปีหลัง 2569 ด้วยทำเลที่ตั้งของโครงการอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งด้านการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีระบบซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมทั้งระบบขนส่งและโลจิสติกส์ที่ครบวงจร ทำให้ Hisense สามารถรองรับความต้องการของตลาดภายในประเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV คือกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
“ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 Hisense ประเทศไทยสามารถสร้างสถิติการเติบโตของยอดจำหน่ายภายประเทศได้อย่างโดดเด่นถึง 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ตู้เย็นที่ขยายตัวถึง 27% และเครื่องซักผ้าที่ขยายตัวสูงถึง 61% สะท้อนถึงศักยภาพของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยและความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อคุณภาพ นวัตกรรม และการบริการของแบรนด์ Hisense อย่างต่อเนื่อง จึงนำมาสู่การขยายการลงทุนทุ่มงบประมาณกว่า 4,700 ล้านบาท เพื่อจัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ Hisense” ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 2 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี”
นิคมอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ Hisense ได้รับการออกแบบให้เป็นฐานการผลิตแบบครบวงจร ที่มาพร้อมเครื่องจักรอัตโนมัติทันสมัย ควบคู่กระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงตามมาตรฐานสากล ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาด โดยแผนระยะที่ 1 ระหว่างปี 2568-2569 คาดว่าจะรองรับกำลังการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าได้มากถึง 2,600,000 เครื่องต่อปี
“การขยายการลงทุนของ Hisense ครั้งนี้ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้พลังงานหมุนเวียน ระบบการจัดการน้ำและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในกระบวนการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจด้าน ESG ของบริษัทที่จะเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นตลาดแรงงาน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อมสามารถสร้างงานให้ผู้คนในจังหวัดชลบุรีได้กว่า 1,200 ตำแหน่ง”
สำหรับการลงทุนในแผนระยะที่ 2 ระหว่างปี 2570-2571 Hisense เตรียมเพิ่มกำลังการผลิตตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องซักผ้าระดับพรีเมียมขนาดใหญ่ พร้อมลงทุนเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นจากส่วนกลาง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสำคัญในภูมิภาคได้อีกระดับ พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน และส่วนแผนระยะที่ 3 ระหว่างปี 2572 – 2573 Hisense เตรียมลงทุนเพื่อขยายอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (new S-curve )
“ในช่วงปี 2567 ที่ผ่านมา Hisense ขยายการลงทุนไปแล้ว 2,100 ล้านบาท เพื่อก่อสร้าง ‘โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะไฮเซ่นส์ (Hisense Air Conditioner Smart Factory)’ ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอสเอ็นซี จังหวัดระยอง บนพื้นที่กว่า 98 ไร่ ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคอาเซียน โดยคาดว่าจะมีกำลังการผลิตเครื่องปรับอากาศสูงสุดถึง 3,000,000 เครื่องต่อปี พร้อมสร้างงานให้กับคนในชุมชนได้มากกว่า 1,500 คน และสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Hisense ที่มุ่งเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย สะท้อนความเชื่อมั่นการลงทุนระยะยาวในประเทศไทย” นายโทมัส เทา กล่าวปิดท้าย
ทั้งนี้ Hisense ก่อตั้งเมื่อปี 1969 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชิงเต่า ประเทศจีน Hisense เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและบริษัทชั้นนำของโลกในด้านสมาร์ททีวี เครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดทีวีเป็นอันดับ 1ในประเทศจีน 14 ปีซ้อน และมียอดขายทีวีประเภท UHD 4K เป็นอันดับ 3 ของโลกในปี 2017 ปัจจุบัน Hisense มีพนักงานกว่า 75,000 รายทั่วโลก และมีศูนย์วิจัยและพัฒนา 7 แห่งในต่างประเทศ รวมถึงฐานการผลิตในต่างประเทศ 3 แห่งและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในกว่า 130 ประเทศทั่วโลก
ในปี 2018 Hisense เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซีย FIFA World Cup Russia 2018 และเป็นผู้สนับสนุนรายการกีฬาสำคัญ UEFA EURO 2016, Australian Open (Hisense Arena), Team Supplier of Formula 1 ทีม Red Bull Racing, Team sponsor of NASCAR Joe Gibbs Racing, official premium partner of Bundesliga side FC Schalke 04 with supply rights to the Veltins Arena และกิจกรรมกีฬาอื่นๆ
สำหรับ Hisense International (Thailand) Co.,Ltd. ก่อตั้งเมื่อ 25 เมษายน 2016 เป็นบริษัท ในเครือของ Hisense Company Ltd. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองชิงเต่า ประเทศจีน วัตถุประสงค์ของ Hisense ประเทศไทย คือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Hisense ที่มี คุณภาพ เทคโนโลยี ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคชาวไทย Hisense ประเทศไทย เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ULED TV, UHD TV, Smart TV และ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ รวมถึงการให้บริการหลังการขายในประเทศไทย โดย “เทคโนโลยี – คุณภาพ – ความซื่อสัตย์สุจริต - ความรับผิดชอบ" เป็นองค์ประกอบหลัก 4 ประการของ Hisense ในการดำเนินธุรกิจ ./