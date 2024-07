"แข้งเด็กวัดทองสัมฤทธิ์" คว้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชน HISENSE BEYOND GLORY YOUTH CUP 2024"

"ไฮเซ่นส์" ร่วมกับ "กกท." จัดศึกฟุตบอลเยาวชนนัดชิงชนะเลิศ "HISENSE BEYOND GLORY YOUTH CUP 2024" พร้อมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมผู้บริหารไฮเซ่น กับนักเตะชื่อดัง และเหล่ากูรูฟุตบอล ด้านนักเตะจากโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ คว้าแชมป์ไปครองไฮเซ่นส์ (Hisense) แบรนด์ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก ในฐานะ Official Partner Of UEFA EURO 2024 ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และพันธมิตรทางธุรกิจ จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชาย 7 คน อายุไม่เกิน 12 ปี นัดชิงชนะเลิศ และพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ "HISENSE BEYOND GLORY YOUTH CUP 2024" พร้อมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมผู้บริหารไฮเซ่น นักเตะชื่อดัง และเหล่ากูรูบอล ที่สนามสนามฟุตบอล 1 กกท. เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานายฉันท์ชาย พันธุฟัก ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย และการตลาด Hisense บริษัท ไฮเซ่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "Hisense beyond glory youth cup 2024" เป็นหนึ่งในโครงการ ESG จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศของเยาวชนไทยด้านกีฬา และเป็นเวทีสำคัญในการแสดงความสามารถที่ไร้ขีดจำกัด อีกทั้งยังเป็นการสร้าง Brand Awareness ทำให้น้องๆ เยาวชน รู้จักแบรนด์ไฮเซ่น มากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้ และการเพิ่มทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ให้กับเยาวชนของประเทศ สร้างโอกาสให้น้องๆ เยาวชนได้ก้าวเข้าไปมีประสบการณ์ พร้อมต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป ไฮเซ่นเล็ง เห็นและให้ความสำคัญกับเด็กๆ และเยาวชน มาโดยตลอด เราจะยังคงจัดกิจกรรมดีๆ และพร้อมให้การสนับสนุนน้องๆ เยาวชนในทุกๆด้าน ไม่เพียงแต่เฉพาะด้านกีฬาเท่านั้นโครงการ Hisense beyond glory youth cup 2024 ได้รับความสนใจและเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็นน้องๆเยาวชน เป็นอย่างดี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 32 โรงเรียน เป็นการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม จำนวน 8 กลุ่ม แข่งขันแบบแพ้คัดออก เพื่อชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลทุนการศึกษาภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณโอเว่น ลี (Mr.Owen li) Assistan Vice President of ASEAN Region, TV Director of Thailand Company บริษัท ไฮเซ่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และ นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. เป็นผู้มอบรางวัลสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน Hisense beyond glory youth cup 2024 มีทีมที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และ Smart E-learning ห้องโสตทัศน์ ได้แก่ โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนอิสลามสันติชนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนตั้งวิรุฬห์ธรรม และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนวัดบึงทองหลางรางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา และโรงเรียนตั้งวิรุฬห์ธรรม, รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม รับเงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่ นราธิป คลายานนท์, เฉลิมชาติ ปานอำพัน และ ชัยยา ชุ่มท้วม จากโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม MVP รับเงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่ กฤตภาส แซ่เตีย จากโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์, รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม รับเงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่ ปิติภัทร ทวีวรรณ จากโรงเรียนตั้งวิรุฬห์ธรรม, รางวัลดาวซัลโว รับเงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่ กันตพัชร ด้วงจุ้ย จากโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์พร้อมกันนี้ ได้ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแข่งขันฟุตบอลแมตซ์ VIP นัดพิเศษระหว่างทีมผู้บริหารไฮเซ่น นำทีมโดย คุณฉันท์ชาย พันธุฟัก ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด Hisense และนักเตะชื่อดัง โอ๊ต ณัฐพร พันธ์ฤทธิ์ อดีตกัปตันทีมชาติไทย และทีมจากเหล่ากูรูบอล ได้แก่ ปาม วาทะลูกหนัง, แจ๊คเล็ก สุวินัย อ่อนสอาด, วาว จารุวัฒน์ ผู้บรรยายฟุตบอล, บับเบิ้ล ยิ่งรัก รักษ์สุวรรณ ผู้สื่อข่าวฟุตบอลไทย, มด สุรเดช มั่นวิมล ผู้บรรยายฟุตบอล, เก่ง มนต์ชัย ชื่นประภา, โบ๊ท ผู้จัดการวง Zeal, จุ่น เพนกวินทร์ ผู้บรรยาย ฟฺตบอลยูโร, ปาล์ม 3 บาท 5 บาท, แนน จากเพจคุยกันเนอร์ส, แม็ก โยนเหรียญ (ณัฐพร ศรีมา), เจมส์ จากเพจ the stadium และ เฟิร์ส จากเพจ Jacklekk