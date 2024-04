Hisense นำทีม 4 แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้า ทุ่ม 100 ล. ผุดโชว์รูม INNOLIVING – EMSPHERE

(Mr. Chanchai Bhandhufalck) Sales and Marketing Director บริษัท ไฮเซ่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Hisense เปิดเผยว่า Hisense ทำการตลาดมากกว่า 55 ปี และผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกจาก นวัตกรรม เทคโนโลยี คุณภาพและความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็น DNA หลักของ Hisense ที่ให้ความสำคัญ ด้าน“ User-Oriented Technology” “เทคโนโลยีที่เน้นผู้ใช้” คือการให้ความสำคัญกับความต้องการและประสบการณ์ที่ดีกว่าของผู้บริโภค และ “Premium Quality”ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียม” คือการให้ความสำคัญกับกระบวนการ มาตรฐาน และคุณภาพ ที่จะทำให้ผู้บริโภคเชื่อใจไว้ใจใน ผลิตภัณฑ์ของ Hisense ที่ให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อใช้งานได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่ม B2B รวมถึงกลุ่มสินค้าเครื่องมือแพทย์ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันเดียวไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายและความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคได้ ดังนั้น รูปแบบของแต่ละสถานการณ์การใช้งาน จึงได้กลายเป็นสิ่งที่สำคัญในอนาคตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในบ้าน Hisense ได้เปิดตัวกลยุทธ์เทคโนโลยีแห่งอนาคต “The Scenario-driven Future of Tech” โดยสินค้าทั้งหมดจะถูกจัดแสดงตามสถานการณ์การใช้งานต่างๆ อาทิ เลเซอร์ทีวี 120 นิ้ว เพื่อตอบสนองความต้องการของโฮมเธียเตอร์ ประสบการณ์การเล่นเกมที่สนุกเสมือนเข้าไปอยู่ในตัวเกม และเราหวังว่าจะมอบประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับผู้บริโภค“ความร่วมมือของแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกครั้งนี้ ประกอบด้วย Hisense, Toshiba Gorenje และ Asko โดยทุ่มงบร่วม 100 ล้านบาท ในสัดส่วนเท่าๆกัน ในกานเปิดตัวโชว์รูม INNOLIVING – EMSPHERE ขึ้นมา ซึ่งมีพื้นที่ราว 650 ตารางเมตร ขณะที่ในส่วนของ Hisense เองนั้น ได้นำสินค้าระดับพรีเมี่ยมมาโชว์กว่า 30 SKU แต่ถ้าทุกแบรนด์รวมกันมีมากกว่า 100 SKU ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างโอกาสทางการขายร่วมกัน เพราะเชื่อว่าลูกค้าที่เข้ามา จะสัมผัสและสนใจสินค้ามากกว่า 1 ชิ้นแน่นอน ซึ่งทาง Hisense เอง ตั้งเป้าว่าจะมียอดขายจากโชว์รูมแห่งนี้อย่างน้อยเดือนละ 20 ล้านบาท” นายฉันท์ชาย กล่าวสำหรับประเทศไทยเอง Hisense ได้เข้ามาทำตลาดตั้งแต่ปี 2016 เราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องรวดเร็วเพราะสินค้าของเรา มุ่งเน้นที่นำเสนอสินค้าที่มี เทคโนโลยี , ดีไซน์ และ คุณภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมาสม่ำเสมอทำให้การขยายตลาดของเราเติบโตได้อย่างยั่งยืนและรวดเร็ว ในกลุ่มสินค้าทีวีนั้น เราเน้นการทำตลาดสินค้าในกลุ่ม Premium ,เทคโนโลยี ULED TV และ Laser TVส่วนกลุ่มสินค้าตู้เย็นจะเน้นสินค้า Multi Door และ Side by Side โดยจะนำเทคโนโลยีการถนอมด้วยระบบสุญญากาศออกวางตลาด ส่วนเครื่องซักผ้าจะเน้นเครื่องซักผ้าประเภทฝาหน้าซักอบ ระบบ WiFi สามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชั่น ConnectLifeถนอมดูแลผ้า ซักอบด้วยระบบไอน้ำ ขจัดเชื้อโรคและสารภูมิแพ้ ได้ดีกว่าและประหยัดพลังงาน ไฮเซ่นส์ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีเข้ามา คือ รุ่น Fresh Air ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ เพื่อสุขภาพที่ช่วยปรับคุณภาพอากาศภายในบ้าน ให้สะอาด ปราศจากเชื้อโรค ลดกลิ่นภายในบ้าน และเพิ่มความเย็นสดชื่นภายในบ้านนอกจากนี้ยังเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน UEFA EURO 2024 ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน (2016, 2020, 2024) Hisense ได้ก้าวเข้าสู่ขีดจำกัดของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยจิตวิญญาณของการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง Hisense ในฐานะตัวแทนของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้ภาพลักษณ์ที่เน้น “เทคโนโลยีที่เน้นผู้ใช้” และ “คุณภาพระดับพรีเมียม” เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกและใช้งานด้าน(Mr.Tatsuhiro Nishioka) Brand Manager, Global Operation Divion: Toshiba TV (TVSREGZA Corporation, JAPAN) กล่าวว่า โตชิบา ทีวี เป็นแบรนด์ทีวีชั้นนำ ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นแบรนด์ทีวีคุณภาพระดับพรีเมียม ที่มาพร้อมเสน่ห์และสไตล์ความเป็นญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เรียบง่ายแต่มีสไตล์ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ด้วยความที่เราเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์ ทีวีของโตชิบาจึงถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่ทีวีระดับไฮเอนด์ จนถึงระดับ พื้นฐาน ที่มาพร้อมกับคุณภาพของภาพและเสียงที่ยอดเยี่ยม สมจริงมากที่สุด รวมถึงตอบสนองและตอบโจทย์ความต้องการไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่หลากหลายสำหรับการเปิดโชว์รูมแห่งแรกในประเทศไทยที่ INNOLIVING – EMSPHERE นั้นเราได้เตรียมจัดแสดงโมเดลระดับไฮเอนด์ถึงระดับกลางพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุด REGZA ZR ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่จากโตชิบา และบูธภาพถ่ายที่ชวนให้นึกถึงอดีตซึ่งจัดแสดงทีวีย้อนยุคของโตชิบาจากทศวรรษ 1970 สำหรับโชว์รูมดังกล่าวเราต้องการให้ผู้บริโภคชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดื่มด่ำไปกับเทคโนโลยีของ Toshiba TV"เราภูมิใจที่ได้เปิดตัวโชว์รูมระดับพรีเมียมในกรุงเทพฯ ครั้งนี้มากๆ ที่ประเทศญี่ปุ่นโตชิบาเป็นแบรนด์ทีวีทางด้านคุณภาพอันดับ 1 ในตลาดญี่ปุ่น 2 ปีติดต่อกัน ด้วยส่วนแบ่งปริมาณ 24.9% ในปี 2566 และเรายังได้ขยายธุรกิจในประเทศไทยอย่างรวดเร็วอีกด้วย”( Mr. Adrien Mousset ) Sales & Marketing Director (AEC Region) of Gorenje กล่าวว่า Gorenje หรือ โกเรนเย่ ‘เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวระดับพรีเมียม’ ที่จะช่วยให้คุณสะดวกสบายในชีวิตมากยิ่งขึ้น ที่โชว์รูมนี้ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์จากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับรางวัลการันตีจากสถาบันชั้นนำหลายเวที เช่น RedDot, German Design ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันได้ว่าสินค้าของเรานอกจากจะมีการออกแบบที่ตอบโจทย์อย่างครอบคลุมสำหรับทุกการใช้งาน และมีการออกแบบที่สวยงาม นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยล่าสุดเราเพิ่งได้รับรางวัล EcoVadis Silver Medalด้วยการออกแบบการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เราจึงเชื่อมั่นว่านวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงบริการรูปแบบใหม่ทั้งหมดที่ผสมผสานเข้ากับฟีเจอร์การใช้งานที่ทันสมัยจะช่วยให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น นั่นเป็นเหตุผลที่มาของสโลแกนของเราคือ Life Simplified ทั้งนี้เราเชื่อว่าการมีโชว์รูมจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านอกจากนี้ โกเรนเย่ ยังได้ร่วมมือกับดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกอย่าง ฟิลลิป สตาร์ค" (Philippe Starck) และ โอรา อิโต (Ora Ito) ที่ออกแบบด้วยดีไซน์เน้นความเรียบหรูระดับไฮเอนด์ รวมถึงยังมีคอลเลกชั่นไลฟ์สไตล์อื่นๆเพื่อให้เหมาะกับรสนิยมที่แตกต่างกันตั้งแต่ย้อนยุค คลาสสิกไปจนถึงสมัยใหม่ ซึ่งลูกค้าที่เป็นเจ้าของบ้านที่รักงานดีไซน์ หรือ interior designer สามารถมาชมสินค้าได้ที่โชว์รูมแห่งนี้ ก็จะช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการแต่งบ้านอีกด้วยGorenje ได้เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งได้ถูกจัดจำหน่ายโดยคู่ค้าของเรามานับตั้งแต่นั้นและยังได้รับการตอบรับที่ดีอยู่เสมอ ทั้งนี้สำหรับโชว์รูมแห่งนี้จะเป็นโชว์รูมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ทำให้เราสามารถจัดแสดงสินค้าได้หลากหลายสินค้าและครบทุกคอลเลกชั่น โดยเรามีแผนการจะจัดกิจกรรมให้กับลูกค้าตลอดทั้งปี โดยเรามี Live kitchen ซึ่งเป็นครัวกลางที่จะสามารถเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มาสัมผัสและทดลองใช้สินค้าของเรา เพราะเราเชื่อว่าครัวไม่ใช่แค่เป็นส่วนหนึ่งของบ้าน แต่เป็นศูนย์กลางของครอบครัว จึงไม่แปลกที่วงการหนังมักหยิบยกเรื่องราวในครัวออกมาถ่ายทอดให้เราได้แรงบันดาลใจ ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอวลไปด้วยความสุขขณะที่(Ms. Hermina Kovacic) Global PR & Marketing, Asko กล่าวว่า Asko หรือ อัสโก เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวระดับไฮเอนด์ ที่มาพร้อมกับการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของสแกนดิเนเวีย ที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมล้ำสมัย มีดีไซน์ที่ดูดีและทันสมัย ด้วยการใช้วัสดุและสีที่ทันสมัยเหนือกาลเวลา หรูหราและทนทาน ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่างครบครัน ฟังก์ชันการใช้งานที่คิดมาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด อัสโก ยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และการใช้วัสดุที่มีความยาวนานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตสำหรับ Asko และตลาดประเทศไทย ทางเราเล็งเห็นว่าตลาดโครงการบ้านระดับ Luxury จนถึงระดับ Ultra Luxury ในประเทศไทยยังสามารถเติบโตไปได้ เราจึงเชื่อว่าการเข้ามาของ Asko ก็จะทำให้เกิดสีสันและช่วยให้ลูกค้ากลุ่มนี้มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น โชว์รูมแห่งนี้จึงนอกจากเปิดโอกาสให้ลูกค้ากลุ่มที่เป็นเจ้าของบ้านเข้ามาชมสินค้าเองแล้ว ยังสามารถเป็นที่พบปะลูกค้าในกลุ่มคู่ค้าธุรกิจของเรา หรือลูกค้าโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราอีกด้วยทั้งนี้การจับมือของ 4 พาร์ทเนอร์แบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Hisense, Toshiba, Gorenje และ Asko ในการสร้างโชว์รูม INNOLIVING – EMSPHERE ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ก็เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสและเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านเพื่อสร้างประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตผสานกับเทคโนโลยีที่เหนือระดับไปอีกขั้นเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น.