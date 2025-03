ตู้เย็นไฮเซ่นส์ Vacuum Pure Fresh (RQ667) คว้ารางวัลจาก “Business+ Product Innovation Awards 2025”

ยกระดับมาตรฐานใหม่ในการถนอมอาหารด้วยระบบจัดเก็บแบบสุญญากาศ ที่ทำงานภายใต้ความดัน 0.6 บรรยากาศ เพื่อลดการสัมผัสกับออกซิเจน โดยเทคโนโลยีนี้ช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชัน ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และรักษาคุณค่าสารอาหารได้ยาวนาน อาหารยังคงความสดได้นานถึง 6 เดือนที่อุณหภูมิ -18°C โดยมีการสูญเสียความชื้นเพียง (0.51% หลังจาก 7 วัน เมื่อเทียบกับ 2.99% ในตู้เย็นทั่วไป) นอกจากนี้ ฟังก์ชัน Flash Freeze ที่อุณหภูมิ -31°C ช่วยกักเก็บความสด รสชาติ และโครงสร้างเซลล์ของอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ"เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้จากนิตยสาร Business+” คุณเซเรน่า เซีย ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเซ่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “ตู้เย็นไฮเซ่นส์รุ่น RQ667 ของเราช่วยรักษาความสดของอาหารได้นานขึ้นด้วยระบบจัดเก็บแบบสุญญากาศที่ลดการสัมผัสกับออกซิเจนและป้องกันการเกิดออกซิเดชัน โดยมุ่งเน้นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เราตั้งเป้าที่จะทำให้ชีวิตประจำวันของผู้ใช้สะดวกสบายและสนุกยิ่งขึ้น เราฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าแท้จริง ในขณะเดียวกันเรายังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอทางเลือกที่ยั่งยืนในการเก็บรักษาอาหาร รักษาคุณค่าสารอาหาร และพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำวันในประเทศไทยและทั่วโลก"นอกเหนือจากการเก็บรักษาอาหารแล้ว ตู้เย็นไฮเซ่นส์รุ่น RQ667 ซีรีส์ Vacuum Pure Fresh ยังมาพร้อมกับนวัตกรรมอัจฉริยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการด้วย AI ผ่านแอป ConnectLife ที่สามารถติดตามอาหาร ส่งการแจ้งเตือนวันหมดอายุ และให้เข้าถึงสูตรอาหารมากกว่า 200,000 รายการ โดยระบบ Computer Temperature Control (ควบคุมอุณหภูมิผ่านคอมพิวเตอร์) และ Radar Sensing (การตรวจจับด้วยเรดาร์) สามารถช่วยให้การทำความเย็นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานถึง 20% ขณะที่เทคโนโลยี Full-Metal Cooling กระจายอากาศผ่านช่องระบายอากาศขนาดเล็ก 328 ช่อง เพื่อป้องกันการเกิดน้ำแข็งและเพิ่มความทนทาน นอกจากนี้ รุ่นนี้ยังมีระบบ All Zone Active Hygiene Plus ที่มอบการฆ่าเชื้อด้วยไอออนตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.99% และช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพออกแบบมาเพื่อครัวสมัยใหม่ที่มาพร้อมกับดีไซน์เรียบหรู โดยมีแผงกระจกเงาสีขาวและประตูบางเฉียบขนาด 45 มม. ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ด้วยความจุ 503 ลิตร ในขนาดความลึกเพียง 598 มม. และด้วยดีไซน์บางเฉียบเพียง 60 ซม. แบบติดตั้งในตัว (Flat Built-in) ตู้เย็นรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่สะดวกไร้รอยต่อ ไม่มีขอบช่องว่างระหว่างตัวเครื่องและชุดครัว จึงสามารถเข้ากับครัวบิวท์อินขนาดมาตรฐานได้อย่างลงตัว เสริมความสวยงามให้กับพื้นที่ครัวได้อย่างมีสไตล์ นอกจากนี้ยังมีระบบปิดประตูอัตโนมัติและระบบระบายความร้อนด้านล่างที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน และได้รับรางวัล iF Product Design ในปี 2566เป็นการยกย่องความก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งการได้รับรางวัลนี้ช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของไฮเซ่นส์ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยการผสมผสานคุณสมบัติที่มุ่งเน้นความยั่งยืน เช่น ระบบทำความเย็นที่ประหยัดพลังงาน ร่วมกับนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผู้ใช้งาน เช่น การควบคุมอัจฉริยะและการจัดเก็บที่มีความสะอาด ตู้เย็นไฮเซ่นส์รุ่น RQ667 จึงได้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับการทำความเย็นในยุคสมัยใหม่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตู้เย็นไฮเซ่นส์รุ่น RQ667 และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอื่น ๆ สามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://hisense.co.th/