เลือกตั้งสนามอุบลฯ 11 เก้าอี้ ครั้งนี้แข่งดุ เชื่อแบ่งที่นั่ง ส.ส.หลายพรรค มี “ภูมิใจไทย” นำโด่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุบลราชธานี- ที่นั่ง ส.ส.จังหวัดอุบลราชธานี 11 เก้าอี้ เลือกตั้งครั้งนี้แข่งดุเดือด คาดแบ่งเฉลี่ยกันหลายพรรค ส่วนใหญ่เป็นว่าที่ ส.ส.หน้าเดิม โดยมีภูมิใจไทย กระแสมาเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยพรรคเพื่อไทย ไทรวมพลัง และกล้าธรรม


จังหวัดอุบลราชธานีมีที่นั่ง ส.ส.ระบบเขตมากถึง 11 เขต การเลือกตั้งคราวนี้มีพรรคใหญ่ส่งผู้สมัครลงแข่งขันอย่างคึกคัก เริ่มจากพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิม ครั้งที่แล้วได้ ส.ส. 4 คน โดยเขต 1 มี วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ลูกชายนางเกรียง กัลป์ตินันท์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเป็นตัวยืน และมีผู้สมัครพรรคประชาชนคือ นายธีระพล เพ็งจันทร์ เป็นคู่ต่อสู้ แม้จะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ แต่ครั้งที่แล้วผู้สมัครพรรคประชาชน ที่มาในชื่อพรรคก้าวไกลก็ทำคะแนนได้ดี แพ้ให้นายวรสิทธิ์ ส.ส.หลายสมัยไปเพียงพันกว่าคะแนน


แต่สำหรับพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ถือเป็นศึกหนักอีกครั้งของพรรคที่กระแสตก ทำให้อดีต ส.ส.และอดีตผู้สมัครตัวสำคัญย้ายพรรค ทั้งคู่พ่อลูกตระกูล “พิทักษ์พรพัลลภ” โดยผู้เป็นพ่อย้ายไปอยู่กับพรรคกล้าธรรม (ลงบัญชีรายชื่อ) ส่วนคนลูกก็ย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทย ส่วนผู้สมัครที่มาลงแทนในนามพรรคเพื่อไทยก็เป็นคู่ต่อสู้หน้าเดิมที่เคยแพ้ให้สุดารัตน์มาในครั้งที่แล้วคือ นายเชิดศักดิ์ หรือตี๋เล็ก โภคกุลกานนท์


ศึกครั้งนี้ พรรคภูใจไทยต้องพยายามเพิ่มที่นั่งในเขตนี้ให้ได้ เพราะครั้งที่แล้วสามารถเจาะที่นั่งของจังหวัดได้เป็นครั้งแรก โดยได้ที่นั่ง ส.ส.ถึง 3 คน จากที่ไม่เคยมี ส.ส.มาก่อนเลย ก็ต้องรักษาที่นั่งเดิม พร้อมเพิ่มที่นั่งขึ้นมาอีกจาก 3 ที่นั่งให้เป็น 4 ที่นั่งจากการย้ายพรรคมาของนางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ ลูกสาวของกุ่ย ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ในเขตเลือกตั้งที่ 7


ส่วนอีก 4 ที่นั่ง จะเป็นการแบ่งกันของ 2 พรรค คือ กล้าธรรม กับไทรวมพลัง โดยเขตเลือกตั้งที่ 2 พรรคกล้าธรรม ได้ วุฒิพงษ์ นามบุตร แชมป์หลายสมัยในเขตเลือกตั้งที่ 2 อดีตผู้สมัครประชาธิปัตย์ลงสนาม และอีก 3 ที่นั่งจะเป็นการต่อสู้กันอย่างดุเดือดในเขตเลือกตั้ง 3 พรรคไทรวมพลัง ที่ได้ผู้สมัครหน้าเดิม พิมพกาญจน์ พลสมัคร เขต 9 มาดามกบ จิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล ที่เปลี่ยนสนามจาก อบจ.มาลง ส.ส.ระบบเขตในนามพรรคไทรวมพลัง


และเขตเลือกตั้งที่ 10 สมศักดิ์ หรือเสี่ยเชียง บุญประชุม เจ้าของพื้นที่เดิมจากไทรวมพลัง ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อคราวเกิดการปะทะระหว่างทหารของทั้งสองฝ่าย ได้ใจทั้งทหารและชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ไปเต็มๆ คงเข้าวินได้ไม่ยากเมื่อมาเจอคู่แข่งหน้าใหม่อย่าง วัชรพล เชื้อคง จากพรรคเพื่อไทย

