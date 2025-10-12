นายกฯบอกปชช.ผู้ให้คำตอบเลือกตั้งซ่อมกาญจน์ อุบ "นิพนธ์-เกรียง" ซบภท. ปัดมีไทม์ไลน์ย้ายผู้ว่าฯ

"อนุทิน" บอก ปชช.เป็นผู้มีพระคุณคือผู้ให้คำตอบเลือกตั้งซ่อม เมืองกาญฯ อุบรอดู "นิพนธ์-เกรียง" ร่วม ภท. ย้ำ 31 ม.ค. ยุบสภาฯแน่ ปัดมีไทม์ไลน์โยกย้ายผู้ว่าฯ
วันนี้ (12ต.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ศูนย์จำหน่ายและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท็อป) อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจการเลือกตั้ง สส.ซ่อม กาญจนบุรีว่า คนที่จะให้คำตอบว่าจะได้หรือไม่ คือประชาชน เรามีหน้าที่ทำผลงานให้ประชาชนมั่นใจ และให้โอกาสพวกเราในการรับใช้ ส่วนที่ปราศรัยว่าขอออร์เดิร์ฟในการเลือกตั้งซ่อมนั้นมองว่าไม่จำเป็นต้องออร์เดิร์ฟแล้ว เพราะวันนี้เราให้เมนคอร์สแล้วตั้งแต่การที่นายศักดิ์ดา ได้เป็นรมช.มหาดไทย แล้ว และวันนี้เราจะทำให้ดีที่สุด ถ้าเลือก น.ส.วิสุดา ก็จะได้ทั้งสส. และรัฐมนตรีมาคอยรับใช้
เมื่อถามถึงกรณีสวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นว่า พรรคภูมิใจไทยมีคะแนนนิยมมากกว่าพรรคประชาชน รู้สึกอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า เราไม่เคยคิดชนะหรือแพ้ เราต้องชนะใจตัวเองต้อง ไม่ขี้เกียจ ต้องขยันทำงานและคิดถึงประชาชนเป็นหลัก วันนี้มีโชค มีวาสนา มีบุญที่ได้บริหารประเทศ เราไม่คิดอย่างอื่นคิดแต่การทำประโยชน์สูงสุดเพื่อประเทศชาติ และประชาชนสมาชิกพรรคภูมิใจไทยทุกคนถูกเสี้ยมสอนเพาะ ว่าคนที่มีพระคุณต่อเราคือพี่น้องประชาชน
เมื่อถามต่อว่า มองไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ยืนยันวันที่ 31 ม.ค. ยุบสภาฯแน่นอนไม่มีเกิน มีแต่ก่อน วันนี้ทุกพรรคการเมืองเตรียมเลือกตั้งแล้ว ซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็มีความพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เมื่อถามถึงกรณี นายเนวิน ชิดชอบ ครูใหญ่พรรคภูมิใจไทย พบกับ นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีต.รมช.มหาดไทย เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา นายนิพล ยืนยันจะมาอยู่ภูมิใจไทยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า นายนิพนธ์มาตั้งแต่เดือนที่แล้ว ส่วน นายเกรียง กัลป์ตินันท์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ไม่ได้มาเมื่อวาน แต่มาเมื่อวานซืน
เมื่อถามย้ำว่าทั้งนายนิพนธ์และนายเกรียงจะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่นายอนุทินตอบว่าก็เดี๋ยวดู
เมื่อถามถึงกรณีร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯและรมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เชียงราย และได้บอกถึงไทม์ไลน์โยกย้าย ผวจ.เชียงราย นายอนุทิน ย้อนถามว่า ยังไม่มีไทม์ไลน์เวลานี้ไทม์ไลน์มีแต่เรื่องการช่วยเหลือประชาชน.