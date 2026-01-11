“ธนกร” ลุยหาเสียงสงขลา อ้อนเลือก “อนุกูล-ศาสตรา” ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย แก้ปัญหาภัยพิบัติยั่งยืน

“ธนกร” ลุยหาเสียงสงขลา วอนเทคะแนนให้ “อนุกูล พฤกษานุศักดิ์-ศาสตรา ศรีปาน” ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เพื่อไปแก้ปัญหาภัยพิบัติให้กับคนสงขลาอย่างยั่งยืน เหน็บจะแก้ได้เร็วกว่านี้อีก ถ้าไม่ถูกบางพรรคจ้องแต่จะป่วนล่มสภาฯ โว คะแนนนิยมพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่ 14 จังหวัดใต้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มั่นใจ“อนุทิน” นั่งนายกฯ อีกสมัย
เมื่อวันที่ 11 ม.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวบ้านโคกเหรียง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยหาเสียงให้กับนายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา เขต 6 ของพรรคภูมิใจไทย ทั้งนี้ ระหว่างการเดินแนะนำตัวนายอนุกูลนั้น ได้มีการพูดคุยหารือกับชาวบ้านที่มารอต้อนรับ ซึ่งอยากให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาบ่อขยะที่มีมายาวนานให้ด้วย โดยนายธนกร ระบุว่า เรื่องนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญ เพราะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องโรคภัยต่างๆ ตามมาได้อีกด้วย ดังนั้น จะนำเรื่องนี้รายงานให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับทราบ ต้องตรวจสอบว่า บริษัทเอกชนที่รับกำจัดขยะนั้นรับเกินความสามารถของตัวเองหรือไม่ จึงทำให้ขยะล้นออกมาและเกิดกลิ่นเหม็นกระทบกับชาวบ้านบริเวณรอบๆ ยิ่งฝนตกหนักก็จะยิ่งเหม็นมากขึ้นอีก เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป
จากนั้นนายธนกรได้เดินทางไปร่วมปราศรัยนโยบายของพรรคภูมิใจไทย และแนะนำนายศาสตรา ศรีปาน ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา เขต 2 ของพรรคภูมิใจไทย ณ ที่ทำการพรรค ภายในตลาดมากินตะ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยนายธนกร กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยจะผลักดันนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติให้กับคนหาดใหญ่และคนไทยทุกคน หากพี่น้องไว้วางใจเลือกพรรคภูมิใจไทยให้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล นโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมเหล่านี้รัฐบาลพร้อมทำทันที แก้ไขปัญหาภัยพิบัติทั้งระบบอย่างยั่งยืนให้กับคนหาดใหญ่
นายธนกร กล่าวอีกว่า เมื่อบอกว่าหากพรรคภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาล จะแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทั้งระบบอย่างยั่งยืนให้กับคนหาดใหญ่ ก็จะมีบางพรรคการเมืองที่กระแสตก พรรคที่ถูกประชาชนเขารู้ทันหมดแล้ว ออกมาบอกว่า แล้วทำไมถึงไม่ทำตั้งแต่สมัยที่แล้วที่เป็นรัฐบาล ที่ผ่านมาทำอะไรอยู่ ขอตอบชัดๆ ตรงนี้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่ว่า รัฐบาลทำแล้ว และให้ความสำคัญกับปัญหาน้ำท่วมมาตลอด เราติดตามคลอง ร.1 ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริอย่างต่อเนื่องจนวันนี้ผ่านสภาฯ ไปเรียบร้อย และน่าจะเร็วกว่านี้ด้วย ถ้าไม่ต้องมามัวเสียเวลากับเกมการเมืองของบางพรรคที่จ้องป่วนจะล่มสภาฯ ให้ได้อยู่ทุกวินาที อย่างไรก็ตาม ภัยธรรมชาติถือเป็นเรื่องที่ยากจะควบคุม วันนี้คลอง ร.1 และคลองอู่ตะเภา รวมถึงเครื่องสูบน้ำที่รัฐบาลดำเนินการจัดหามาแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับชาวหาดใหญ่ในรอบที่ผ่านมานั้น วันนี้อาจจะรับปริมาณน้ำฝนในระดับ new normal ไม่ได้แล้ว ดังนั้น หากพรรคภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ เราจะกลับเข้าสภาฯ ไปผลักดันเรื่องนี้ต่อ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่อย่างยั่งยืน
นายธนกร กล่าวด้วยว่า มีพรรคการเมืองบางพรรคเวลานี้ไปหาเสียงที่ต่างๆ ก็พูดซ้ำๆ อยู่ประโยคเดียวว่า พรรคเขาทำงานการเมืองตรงไปตรงมา ไม่รับเงินทุนเทา ไม่รับเงินทุนใหญ่ มีแต่ประชาชนที่เป็นเจ้านาย พูดจนแผ่นเสียงตกร่องหมดแล้ว หวังจะล้างภาพลักษณ์ที่ถูกแฉรายวัน เพราะที่ผ่านมาก็เห็นมีแต่ข่าวของอดีต ส.ส.บ้าง ผู้สมัคร ส.ส.บ้าง ของพรรคนี้แหละที่ถูกตำรวจจับออกข่าวกับครึกโครมเพราะเกี่ยวข้องกับทุนเทา ดังนั้น ถ้าพี่น้องสั่งสอนด้วยการส่งเขาให้ไปเป็นฝ่ายค้านแค่นี้ก็จบ อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่หาเสียงตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่า กระแสความนิยมของพรรคภูมิใจในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น มั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้าไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และยกมือโหวตสนับสนุนให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยอย่างแน่นอน
“เราจะดูผังเมือง วางระบบ วางการทำงาน และบูรณาการรวมทุกภาคส่วน ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ เราจะสร้าง Data Center ศูนย์รวมข้อมูลที่แม่นยำในการประเมินสถานการณ์น้ำ รวมถึงการอพยพ เพื่อลดอัตราการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติ โดยรัฐบาลจะหาแนวทางจัดทำกองทุนให้กับชาวบ้าน หากน้ำท่วมก็รับเงินช่วยเหลือ 1 แสนบาทต่อครัวเรือน เพื่อจะได้สามารถดำรงชีพต่อไปได้” นายธนกร กล่าว