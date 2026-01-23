เจอทหารซ้อนแผนยึดเกือบล้านเม็ด!แก๊งยานรกส่งวัยรุ่นดูทางก่อนลอบขนเข้าชายแดนเทอดไทย

เชียงราย-แก๊งค้ายาเสพติดชายแดนเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง สุดแสบส่งวัยรุ่นจำนวนมากซิ่ง จยย.ดูลาดเลา จนท.ตั้งจุดตรวจหน้าฐาน ก่อนลอบขนล็อตใหญ่เข้าช่องทางธรรมชาติ แต่ถูกทหารผาเมืองซ้อนแผนตามไปสกัดยึดได้เกือบ 1 ล้านเม็ด มียิงต่อสู้ก่อนหลบหนี
วันนี้ (23 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ม.1 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ได้ตรวจยึดของกลางยาเสพติดได้จำนวน 4 กระสอบ หลังจากค่ำวันที่ 22 ม.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติด บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการบ้านห้วยอื้น หมู่ 10 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และได้ตรวจพบกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากมีพฤติกรรมน่าสงสัยโดยขับขี่รถจักรยานยนต์วนไปมาบริเวณหน้าฐานคล้ายมาเฝ้าดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่จึงได้ทำทีปฏิบัติการที่ฐานตามปกติต่อมาได้มีการข่าวยืนยันว่าพบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ เจ้าหน้าที่จึงได้จัดกำลังพลแยกออกไปลาดตระเวนบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านเมืองสอง หมู่ 13 ต.เทอดไทย ปรากฎว่าพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 5-6 คน มีพฤติการณ์น่าสงสัยนั่งอยู่บริเวณริมชายแดนที่เป็นป่าเขา เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อจะขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้วิ่งหลบหนีและใช้อาวุธไม่ทราบขนาดและชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการไล่ติดตาม จึงเกิดการปะทะกันขึ้นนานประมาณ 5 นาที สิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัย
จากนั้นได้จัดกำลังพลเข้าไปพิสูจน์ทราบพื้นที่โดยรอบจุดปะทะไม่พบบุคคลที่หลบหนีแต่พบกระสอบฟางดัดแปลงตกอยู่ในแนวป่าจำนวน 4 ใบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) กระสอบละประมาณ 200,000 เม็ด รวมยาบ้านทั้งหมดประมาณ 800,000 เม็ด จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางและวางกำลังสกัดกั้นต่อไป
รายงานจากกองกำลังผาเมืองแจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 จนถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ทหารสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 168 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 179 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 84,367,987 เม็ด, เฮโรอีน 1.2 กิโลกรัม, ไอซ์ 1,522 กิโลกรัม และ ฝิ่น 1.5 กิโลกรัม การปะทะกับกลุ่มขบวนการจำนวน 26 ครั้ง กลุ่มขบวนการเสียชีวิต 14 ราย ซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฯ จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการจำนวนถึง 17,250 ล้านบาท.