ปะทะเดือดรับปีใหม่ ทหารผาเมืองสกัดแก๊งยานรกก่อนพ้นดอยผาหมี 2 ล้านเม็ด

เชียงราย - หยุดปีใหม่ไม่มีเว้น แก๊งขนยาเสพติดขนยาบ้า 11 กระสอบ หวังข้ามดอยผาหมีเข้ามาแม่สาย ถูกทหารกองกำลังผาเมืองที่วางกำลังเข้มตรวจพบกลับยิงต่อสู้ทำให้เกิดการปะทะเสียงปืนดังสนั่นป่า สุดท้ายหนีกระเจิง ยึดยาบ้าได้ 2 ล้านกว่าเม็ด
เมื่อเวลา 05.30 น. วันนี้ (2 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย.ม.2 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ได้นำกำลังออกทำการเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติด บริเวณดอยผาหมี ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านหมู่บ้านผาหมี หมู่ 6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ต่อมาได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 10-15 คน พากันสะพายกระสอบดัดแปลงเข้ามาในฝั่งไทย เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ 5 นาที
เมื่อสิ้นสุดการปะทะเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัย ส่วนกลุ่มบุุคคลดังกล่าวได้ทิ้งสัมภาระที่แบกมาเอาไว้ก่อนจะใช้ความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังควบคุมพื้นที่เอาไว้ ต่อมาเวลา 07.00 น.วันเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบบริเวณจุดปะทะ พบมีกระสอบฟางดัดแปลงเป็นกระเป๋าเป้ตกกระจายอยู่ตามแนวป่าจำนวน 11 กระสอบ แต่ไม่พบร่างของกลุ่มคนร้ายคาดว่าหลบหนีข้ามฝั่งไปแล้ว
ต่อมา พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบให้ พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ พบภายในกระสอบฟางทั้งหมดบรรจุยาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า) กระสอบละ 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวน 2,200,000 เม็ด ที่ห่อประทับตราเป็นรูปนกอินทรีสยายปีกสีน้ำเงิน จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้กำชับทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดตามช่องทางธรรมชาติพร้อมขยายผลหาตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
รายงานข่าวแจ้งว่าฝั่งตรงกันข้ามบ้านสามปี จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยหนาแน่นของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ที่ผ่านมามักเป็นจุดพักยาเสพติดที่ส่งมาจากชั้นในของรัฐฉานโดยเฉพาะเขตของว้า ก่อนจะมีการใช้กำลังคนขนลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยด้านชายแดนที่เป็นป่าเขาสูงชันด้าน อ.แม่สาย ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังผาเมืองมีการวางกำลังสกัดกั้นเอาไว้อย่างเข้มงวดกระนั้นก็มีการลักลอบเข้ามาตามช่องทางนี้อยู่หลายครั้ง