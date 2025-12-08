ต้องสาดกระสุนสกัดอีก!คาราวานแบกเป้ยาเข้าเชียงดาว ยึดเพิ่ม 1,800,000 เม็ด แถมเจอระเบิดมือซ้ำ

เชียงใหม่-ทหารกองกำลังผาเมืองรู้ทันคาราวานขนค้ายาเสพติดชายแดนบ้านอรุโณทัย ลักลอบขนเข้าทางไร่เกษตรชาวบ้าน นำกำลังไปสกัดมีปะทะเดือด ยึดยาบ้าได้เกือบ 2 ล้านเม็ดพร้อมระเบิดขว้าง เกือบ 3 เดือนยึดแล้วกว่า 70 ล้านเม็ด
เมื่อเวลา 07.30 น.วันนี้ (8 ธ.ค.) พ.อ.เดชาธร สายหยุด รอง ผบ.ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง นำกำลังพลเข้าตรวจสอบเส้นทางท่อประปาท้ายหมู่บ้านอรุโณทัย หมู่ 10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หลังจากเมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ม.2 ฉก.ไชยานุภาพ ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวนประมาณ 7-8 คน เคลื่อนไหวอยู่ที่ชายแดนไทย-เมียนมา และเข้าเข้ามาประเทศไทยทางช่องทางหนองกะลาง 1 จึงได้นำกำลังไปลาดตระเวนตรวจสอบ
กระทั่งเวลาประมาณ 22.30 น.วันเดียวเจ้าหน้าที่กลับพบกลุ่มชายฉกรรจ์เพิ่มมากขึ้นเป็น 20-25 คน พากันเดินเท้าเข้ามาตามเส้นทางท่อประปาท้ายหมู่บ้านอรุโณทัยผ่านไร่ข้าวโพดและถั่วเหลืองของชาวบ้าน โดยแต่ละคนแบกกระสอบเป้สีเขียวไว้ที่หลัง เจ้าหน้าที่จึงได้ให้สัญญานเพื่อจะเข้าไปตรวจสอบแต่ปรากฎว่ากลุ่มคนดังกล่าวกลับใช้อาวุธไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการยิงปะทะกันขึ้นนานประมาณ 5 นาที เสียงปืนดังสนั่นพื้นที่ เมื่อสิ้นเสียงปืนพบว่าเจ้าหน้าที่ทหารทุกนายปลอดภัยจึงได้วางกำลังควบคุมพื้นที่เอาไว้
กระทั่งช่วงเช้าจึงเข้าไปตรวจสอบจุดปะทะไม่พบกลุ่มคนร้ายคาดว่าหลบหนีไปตั้งแต่ช่วงกลางคืน แต่ตามพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองพบกระสอบฟางตกกระจัดกระจายอยู่รวมจำนวน 18 ใบ แต่ละใบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ใบละประมาณ 100,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวน 1,800,000 เม็ด นอกจากนี้พบลูกระเบิดแบบขว้าง 2 ลูก,โทรศัพท์ 1 เครื่อง และซองกระสุนพร้อมลูกจำนวน 13 นัด จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางเพื่อนำไปขยายผลและวางกำลังสกัดกั้นอย่างเข้มงวดต่อไป
รายงานข่าวแจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 จนถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังผาเมืองสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 123 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 119 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 69,232,553 เม็ด, เฮโรอีน 1.2 กิโลกรัม, ไอซ์ 899 กิโลกรัม และ ฝิ่น 1.54 กิโลกรัม ปะทะกับกลุ่มขบวนการจำนวน 17 ครั้ง กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 8 ราย และหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฯ จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 11,285.1 ล้านบาท (11,285,190,475 บาท).