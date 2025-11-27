จับคาด่านฯผาหงษ์เชียงใหม่! โจ๋ 19 ขับกระบะตู้ทึบซุกยาบ้า อ้างแค่ขับรถขนส่งพัสดุ

เชียงใหม่ – จนท.ตรวจกระบะตู้ทึบทะเบียนนครปฐม ผ่านด่านฯผาหงษ์ ไชยปราการ..พบโจ๋ 19 ขับขนยาบ้ายัดถุงดำ 15 ถุง มัดใส่กล่องมุ่งหน้าเข้าเชียงใหม่ กลางดึก เบื้องต้นอ้างแค่ขับรถขนส่งพัสดุ
เที่ยงคืนเศษที่ผ่านมา(27 พ.ย.68) เจ้าหน้าที่ทหาร บก.ผาดำ ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลงผาเมือง ร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ฝ่ายปกครอง อ.ไชยปราการ ร้อย ตชด.334 และหน่วย นบ.ยส.35 ได้ตรวจตรารถที่สัญจรผ่านด่านตรวจผาหงษ์ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ บนถนนหมายเลข 107 เชื่อมชายแดนไทย-เมียนมา กับพื้นที่ชั้นในของประเทศ
ต่อมาได้ตรวจพบรถยนต์กระบะ โตโยต้า สีเทาดำ ป้ายทะเบียน จ.นครปฐม ติดตู้ทึบ ขับมาจากทางชายแดนมุ่งหน้าจะไปทาง จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จึงได้เรียกตรวจพบชายคนขับมาตามลำพัง ทราบชื่อต่อมาคือนายธนทัต อายุ 19 ปี แจ้งว่าเป็นพนักงานขับรถขนส่งพัสดุ
เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบตู้ทึบท้ายกระบะ พบบรรทุกกล่องพลาสติกขนาดใหญ่มาด้วยจำนวน 4 ใบ ภายในกล่องพลาสติกบรรจุถุงพลาสติกสีดำรวมทั้งหมดจำนวน 15 ถุง เมื่อเปิดดูในถุงกลับยาบ้า ถุงละประมาณ 10,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดประมาณ 150,000 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวนายธนทัตไปสอบปากคำเพื่อขยายผลไปถึงเครือข่ายยาเสพติดที่เกี่ยวข้องต่อไป
รายงานข่าวแจ้งว่าช่วงปลายปี 2658 นี้ เจ้าหน้าที่สามารถสกัดการลักลอบขนยาเสพติดทางชายแดนภาคเหนือโดยเฉพาะ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ และ จ.พะเยา ได้หลายรายพร้อมของกลางเป็นยาเสพติดจำนวนมาก โดยตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 จนถึงปัจจุบันกองกำลังผาเมืองสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 102 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 107 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 47,547,114 เม็ด, เฮโรอีน 1.2 กิโลกรัม, ไอซ์ 845 กิโลกรัม และ ฝิ่น 1.54 กิโลกรัม การปะทะกับกลุ่มขบวนการ จำนวน 14 ครั้ง กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 8 ราย ซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฯ จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายมากถึง 7,978,374,625 บาท.