เสียงปืนสนั่นพรมแดนแม่สายอีก!ทหารสกัดแก๊งขนยาเข้าห้วยน้ำรินซ้ำ ยึดอีก 10 กระสอบ

เชียงราย - แก๊งยานรกขนเข้าจุดเดิม คงคิด..ทหารไทยจะชะล่าใจ เจอ ฉก.ทัพเจ้าตาก สกัด-ปะทะเดือดยิงสนั่นชายแดนแม่สายอีกระลอก ยึดยาบ้าได้อีก 10 กระสอบ รวมไม่ต่ำกว่า 2,000,000 เม็ด เผยเดือนนี้ยึดแล้วกว่า 3 ล้านเม็ด
เช้าวันนี้ (20 พ.ย.) ทหาร ร้อย ม.3 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ได้นำกำลังพลเข้าตรวจสอบบริเวณจุดปะทะชายแดนไทย-เมียนมา ด้านหมู่บ้านห้วยน้ำริน หมู่ 7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
หลังชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ในพื้นที่ล่อแหลม ไปถึงพื้นที่หมู่บ้านห้วยน้ำรินคืนที่ผ่านมา พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยราว 8-10 คน พากันสะพายกระสอบฟางดัดแปลงเป็นเป้เดินลัดเลาะป่าเขาเข้ามาในฝั่งไทย เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้แสดงตัวเพื่อจะขอทำการตรวจค้น
แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่อย่างหนักเพื่อจะเปิดทางหลบหนี เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ทำการตอบโต้ทำให้เกิดการปะทะกันนานประมาณ 10 นาทีเสียงปืนดังสนั่นชายแดน กระทั่งกลุ่มคนร้ายได้ทำการวิ่งหลบหนีไปได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มเติมกำลังและทำการควบคุมพื้นที่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
และเมื่อเข้าตรวจจุดปะทะช่วงเช้าวันนี้(20 พ.ย.)พบกระสอบฟางดัดแปลงตกกระจายไปตามป่าเขานับรวมได้จำนวน 10 กระสอบ บรรจุยาบ้าประทับตรา 999 สีน้ำเงิน กระสอบละประมาณ 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดประมาณ 2,000,000 เม็ด จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางและวางกำลังสกัดกั้นอย่างเข้มงวดต่อไป
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมาขบวนการค้ายาเสพติดเคยพยายามจะลักลอบนำเข้ายาบ้าผ่านช่องทางหมู่บ้านห้วยน้ำรินมาแล้ว โดยมีการยิงปะทะกันและคนร้ายได้ทิ้งกระสอบฟางเอาไว้จำนวน 5 ใบ ภายในบรรจุยาบ้ากว่า 1 ล้านเม็ด หลังจากนั้นเจ้าหน้าก็ได้วางกำลังสกัดกั้นเอาไว้อย่างเข้มงวดเช่นเดิมกระทั่งมีความพยายามลักลอบเข้ามาอีกครั้งดังกล่าว
สำหรับพื้นฝั่งตรงข้ามบ้านห้วยน้ำริน คือบ้านสามปี จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ซึ่งมีประวัติเป็นแหล่งพักยาเสพติดก่อนนำเข้าสู่ประเทศไทยบนถนนเลียบชายแดนตั้งแต่ อ.แม่ฟ้าหลวง-อ.แม่สาย เช่น บ้านผาหมี-ห้วยน้ำริน-ด่านฯพรมแดนแม่สาย.