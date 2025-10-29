นปส.ฝาง วิสามัญอีกศพ!แก๊งขนยานรก 4 ล้านเม็ดออกแม่อายแหกด่าน-ยิงเปิดทาง โดนสวนดับ 1 หนีได้ 1

เชียงใหม่ – ยิงสนั่นถนนแม่อาย..แก๊งขนยานรกควบกระบะทะเบียนเชียงราย ออกชายแดนแม่อายเข้าตัวอำเภอ/พื้นที่ชั้นใน เจอ นปส.ฝาง สนธิกำลังหทาร-ปกครอง เฝ้าสกัด ยังแหกด่านฯ แถมทิ้งรถยิงเปิดทาง จนเกิดปะทะกันสุดระทึก สุดท้ายพบโดนวิสามัญดับ 1 หนีได้ 1 ยึดยาบ้าได้อีก 4,000,000 เม็ด
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดฝาง (กก.2บก.ปส.3) บูรณาการสืบร่วมหน่วยงานด้านการข่าว พบความเคลื่อนไหวการลักลอบขนยาบ้านจากหมู่บ้านชายแดนเข้ามาในอำเภอแม่อายหรืออำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ จึงสนธิกำลังชุดสกัดกั้นที่ 2 นบ.ยส.35 กองบังคับการควบคุมทหารพราน ศปก.ทภ.3 กองกำลังผาเมือง ตชด.334 ตำรวจ สภ.แม่อาย ทหารชุดปฏิบัติการร้อยเคลื่อนที่เร็ว- การข่าวกองกำลังผาเมือง ฝ่ายปกครอง/อส.แม่อาย ฯลฯ วางแผนร่วมในการสกัดกั้น
กระทั่งช่วงบ่าย-เย็นวันที่ 28 ต.ค. พบรถเป้าหมายต้องสงสัย เป็นกระบะสี่ประตูสีขาวทะเบียนเชียงราย วิ่งออกมาจากบ้านนามะอื้น ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ทางชุดปฏิบัติการได้เรียกให้หยุดช่วงก่อนเข้าหมู่บ้านหมอกเปา แต่รถคันดังกล่าวกลับเร่งเครื่องแหกด่าน ขณะที่รถชุดปฏิบัติการอีกชุดขับรถไล่ติดตามมาด้วย
เมื่อคนในรถต้องสงสัยเห็นเจ้าหน้าที่หลายนาย รวมทั้งมีรถขวางทางอยู่จึงใช้ปืนยิงเปิดทางแล้วจอดรถทิ้งวิ่งหนี โดยใช้อาวุธปืนยิงมาทางชุดปฏิบัติการ จึงได้ยิงปะทะกัน สุดท้ายพบว่าผู้ต้องสงสัยวิ่งหนีไปนอนเสียชีวิตอยู่ข้างลำห้วยแม่สาว 1 ราย และวิ่งหนีเข้าป่ารอดไปได้ 1 คน
ตรวจสอบในรถกระบะพบยาบ้าจำนวน 40 กระสอบ นับจำนวนได้ประมาณ 4,000,000 เม็ด ทางชุดตำรวจปราบปรามยาเสพติดฝาง (กก.2บก.ปส.3)และทุกส่วนราชการได้ตรวจพลิกศพและตรวจสอบยาบ้าแล้วนำส่งกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป