วิสามัญเป็นผีเฝ้าป่า 3 ศพ! ทหารพรานปะทะแก๊งขนยาชายแดนแม่อาย ยึดยาบ้าอีกครึ่งล้าน

เชียงใหม่ – ทหารพรานวิสามัญเป็นผีเฝ้าป่าชายแดนแม่อายอีก 3 ศพ..แก๊งขนยาแบกเป้สะพายปืนเข้าชายแดนเป็นพรวนกลางดึกไม่พอ แค่ส่งสัญญาณขอตรวจกลับสาดกระสุนใส่ จนต้องยิงสกัด พบโดนกระสุนเจาะดับ 3 ราย ยึดยาบ้าอีก 3 กระสอบเป้ รวมไม่ต่ำกว่าครึ่งล้าน
วันนี้ (22 ธ.ค.) พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง สั่งการให้ พ.อ.มีชัย นิลศาสตร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านหมู่บ้านนามะอื้น หมู่ 14 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ หลังจาก บก.ควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 สืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากเข้ามาทางชายแดนที่เป็นป่าเขาพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ทหารพรานจึงได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบ กระทั่งเวลาประมาณ 20.00 น.วันที่ 21 ธ.ค.เจ้าหน้าที่ได้ตรวจการพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวนประมาณ 5-8 คน พากันเดินลัดเลาะป่าเขาเข้ามาในเขตฝั่งไทย โดยที่ด้านหลังของแต่ละคนแบกกระเป๋าเป้ที่ดัดแปลงจากกระสอบฟางมาด้วย
เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวจะขอเข้าทำการตรวจค้น แต่ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อจะเปิดทางหลบหนี ทำให้เกิดการยิงปะทะกันขึ้นนานประมาณ 5 นาที เมื่อสิ้นเสียงปืนพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัย แต่เนื่องจากทัศนวิสัยจำกัดเพราะเป็นช่วงเวลากลางคืนจึงได้วางกำลังควบคุมสถานที่เกิดเหตุเอาไว้ และจัดกำลังพลเข้าเพิ่มเติมเพื่อรอพิสูจน์ทราบ
และเมื่อ พ.อ.มีชัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่ทหารพราน บก.ควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3,ชุดปฏิบัติการสนับสนุนร่วมกับ ร้อย.เคลื่อนที่เร็ว กองกำลังผาเมือง ควบคุมบริเวณจุดปะทะโดยพบศพฝ่ายตรงกันข้ามนอนเสียชีวิตอยู่ตามแนวป่ารวมจำนว 3 ศพ ที่หลังพบกระเป๋าดัดแปลงดังกล่าวเมื่อเปิดพิสูจน์ดูภายในพบบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้ารวมกันทั้ง 3 ใบ จำนวน 500,000 เม็ด อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์พร้อมเครื่องกระสุนจำนวน 1 กระบอก ปลอกกระสุนปืนขนาด 7.22 มม.จำนวน 6 ปลอก จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางและนำส่ง สภ.แม่อาย เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
พ.อ.มีชัย กล่าวว่ารายงานแจ้งว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยมีจำนวนทั้งหมดประมาณ 5-8 คน การดำเนินขั้นต่อไปจะทำการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลกับศพผู้เสียชีวิตทั้ง 3 คนเพื่อให้ทราบว่าเป็นบุคคลกลุ่มใดและจะได้สืบสวนขยายผลต่อไป
กองกำลังผาเมืองรายงานว่านับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 จนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่ทหารสามารถสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดได้จำนวน 142 ครั้ง ยึดยาบ้าได้ 73,202,835 เม็ด ไอซ์ 1,149 กิโลกรัม ฯลฯ มีการปะทะจำนวน 20 ครั้ง ฝ่ายตรงกันข้ามเสียชีวิต 11 ศพ ทั้งนี้หากยาเสพติดทั้งหมดถูกส่งไปถึงกรุงเทพฯ จะสร้างความเสียหายจากมูลค่าการค้าประมาณ 12,130.7 ล้านบาท.