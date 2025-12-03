ทหารพรานปะทะเดือดแก๊งขนยานรกชายแดนแม่สลองใน

เชียงราย - ยิงสนั่นแม่สลองใน!ทหารพรานสกัดแก๊งขนยาข้ามพรมแดนเข้าไทย ก่อนพบทิ้งเป้ยานรกของกลางเผ่นกระเจิง ยึดยาบ้าอีก 300,000 เม็ด
วันนี้ (3 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ทหารพราน ร้อย ทพ.3107 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง ได้จัดกำลังพลออกตรวจตราตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564
ต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนไปถึงบริเวณช่องทางธรรมชาติพื้นที่หมู่บ้านโป่งไฮ หมู่ 21 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย จำนวนประมาณ 4-5 คน แบกเป้สัมภาระดัดแปลงจากกระสอบฟางพากันเดินผ่านป่าเขาเข้ามาในฝั่งประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ทหารพรานจึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงปะทะกันขึ้นประมาณ 5 นาที
เมื่อสิ้นเสียงปืนพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกนาบปลอดภัย จึงได้จัดกำลังพลเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุเอา กระทั่งเวลาประมาณ 06.00 น.วันที่ 3 ธ.ค.จึงได้จัดกำลังเข้าไปพิสูจน์ทราบบริเวณจุดปะทะ ปรากฎว่าพบเป้กระสอบดัดแปลงตกอยู่ตามทางเดินป่าจำนวน 2 เป้ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) เป้ละประมาณ 150,000 เม็ด รวมยาบ้าทั้งหมดจำนวนวประมาณ 300,000 เม็ด แต่ไม่พบกลุ่มขบวนการคาดว่าช่วงปะทะได้ทิ้งของกลางและหลบหนีเข้าป่าไปได้
เจ้าหน้าที่จึงยึดยาเสพติดทั้งหมดไว้เป็นของกลางและขยายผลติดตามจับกุมกลุ่มขบวนการรายนี้ต่อไป.