แก๊งค้ายาสุดเหิม! ควบกระบะลงดอยเทอดไทย แหกจุดสกัดยิงใส่ จนท. อีกรายยิงสู้ทหารพราน

เชียงราย - แก๊งค้ายานรกสุดเหิม รายหนึ่งซิ่งรถขนยาบ้าเกือบ 3 ล้านเม็ดกราดยิงจุดสกัด อีกรายยิงสู้ทหารพรานชายแดนแม่ฟ้าหลวง
วันนี้ (3 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย.ม.1 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง และ ร้อย.ตชด.327 กก.ตชด.32 ได้ตรวจยึดของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน 2,800,000 เม็ด
หลังจากกลางดึกคืนวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตั้งจุดสกัดเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 บริเวณถนนพื้นที่หมู่บ้านเล่าวางซึ่งเป็นบ้านบริวารของหมู่บ้านแม่หม้อ หมู่ 7 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราาย ชายแดนไทย-เมียนมา
ต่อมาขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยอีก 1 คัน เป็นยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นไทรทัน สีขาว หมายเลขทะเบียน จ.เชียงใหม่ ขับลงมาจากภูเขามุ่งหน้าจะผ่านจุดสกัดดังกล่าว
เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวโบกรถให้จอดตรวจสอบ แต่ปรากฏว่าเมื่อรถใกล้จะถึงจุดสกัดคนขับรถได้เปิดกระจกและยื่นมือที่ถืออาวุธปืนไม่ทราบชนิดออกมายิงใส่เจ้าหน้าที่แล้วขับฝ่าจุดสกัดไปอย่างรวดเร็ว แต่กระสุนไม่ถูกเจ้าหน้าที่ทำให้ทุกนายปลอดภัยจึงได้นำรถออกไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิด
กระทั่งพบว่ารถยนต์กระบะคันดังกล่าวได้ถูกจอดทิ้งระหว่างทางที่ขับหนี โดยคนขับรถได้ทิ้งรถและอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีเข้าป่าไปได้ เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังควบคุมพื้นที่และตรวจสอบที่กระบะหลังรถและเบาะนั่งภายในรถ พบบรรทุกกระสอบฟางสีรุ้งมาด้วยอีก 14 ใบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) กระสอบละ 200,000 เม็ด รวมยาบ้าทั้งหมดประมาณ 2,800,000 เม็ด จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางและนำกำลังออกติดตามหาตัวคนหลบหนีต่อไป