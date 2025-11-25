ยิงสนั่นอีก! ทหารพรานปะทะขบวนการขนยาบ้าฝ่าหมอกหนาเข้าแม่อาย

เชียงใหม่ - กองกำลังผาเมืองได้เบาะแสมาชัด จัดกำลังลาดตระเวน-ดักรอ..พบคาราวานยาเสพติดแบกเป้ฝ่าหมอกหนาเข้าช่องทางธรรมชาติชายแดนแม่อาย พอส่งสัญญาณตรวจค้นกลับสาดกระสุนใส่จนต้องยิงสกัด คาดคนร้ายบาดเจ็บทิ้งเป้ยาบ้า 500,000 เม็ด ก่อนหนีไปได้
หลังกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 กองกำลังผาเมือง ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า) ผ่านเข้าในพื้นที่รับผิดชอบ ร.อ.ฤทธิชัย สุนทร ผู้บังคับกองร้อย จึงได้จัดกำลังพลกองร้อยทหารพราน 3201 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่
กระทั่งเช้าวันนี้ (25 พ.ย. 68) ขณะชุดปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.3201 ลาดตระเวนไปถึงพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านป่ากุ๋ย ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ได้ตรวจการณ์พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 5-8 คน สะพายกระเป๋าเป้ดัดแปลงไว้ด้านหลัง เดินผ่านเข้ามา จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายทหารพรานก่อน จึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ 5 นาที
ผลการปะทะ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารปลอดภัย แต่เนื่องจากทัศนวิสัยยังจำกัด ไม่สามารถตรวจการณ์ชัดเจนได้ จึงได้วางกำลังควบคุมพื้นที่ พร้อมทั้งประสานจัดกำลังเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ปะทะจำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ
เมื่อฟ้าเปิด พ.อ.กิตติ นาใจ ผู้บังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 กองกำลังผาเมือง นำพร้อมด้วยชุดสกัดกั้นที่ 2 นบ.ยส.35 ฝ่ายการข่าวกองกำลังผาเมือง กองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมือง พร้อมส่วนราชการฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธรแม่อาย ตำรวจตระเวนชายแดน 334 อส.แม่อาย ฯ เข้าร่วมตรวจสอบ
เบื้องต้นไม่พบศพกลุ่มขบวนการขนยาเสพติด คาดว่าได้รับบาดเจ็บแต่หนีไปได้เพราะชำนาญพื้นที่ พบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 4 เป้ เป้ที่ 1 มียาบ้าจำนวน 124,000 เม็ด เป้ที่ 2 มียาบ้าจำนวน 124,000 เม็ด เป้ที่ 3 มียาบ้าจำนวน 124,000 เม็ด เป้ที่ 4 มียาบ้าจำนวน 128,000 เม็ด รวมทั้งหมดจำนวนประมาณ 500,000 เม็ด
หลังตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย ทางชุดปฏิบัติการจะได้นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป