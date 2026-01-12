วิสามัญทิ้งอีก 2 ศพ! ทหารผาเมืองยิงสกัดแก๊งขนยา แบกเป้เข้าชายแดนเวียงแหงกลางดึก

เชียงใหม่-การข่าวกองกำลังผาเมืองชี้ชัด แก๊งยาเสพติดจะลักลอบขนยาบ้าเข้าชายแดนเวียงแหง เมื่อนำกำลังไปดักซุ่มพบมาเป็นคาราวานยิงต่อสู้ จึงถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตรกรรมเสียชีวิต 2 ศพ ทิ้งกระสอบฟางซุกยาบ้า 4 ล้านกว่าเม็ด
เช้าวันนี้ (12 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ม.1 ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ได้เข้าตรวจสอบจุดปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับคาราวานขนยาเสพติดบริเวณชายแดนหมู่บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ 4 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ หลังจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะนำคาราวานขนยาบ้าผ่านพื้นที่ป่าเขาตรงชายแดนไทย-เมียนมา ด้านหมู่บ้านห้วยไคร้ใหม่ จึงจัดกำลังพลมี ร.ต.ปัญญา ศิลป์ประกอบ เป็นหัวหน้าชุดนำเจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ม.1 ฉก.ไชยานุภาพ ไปทำการป้องกันและสกัดกั้นตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564
กระทั่งเวลาเกือบเทึ่ยงคืนระหว่างวันที่ 11-12 ม.ค.นี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวนประมาณ 18 คน พากันแบกกระสอบฟางที่ดัดแปลงเป็นกระเป๋าเป้ไว้บนบ่าคนละ 1 ใบ เดินลัดเลาะป่าเขาเข้ามาในเขตประเทศไทยจนถึงถนนทางดินลูกรังพื้นที่หมู่บ้านห้วยไคร้ใหม่ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อจะขอตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อจะเปิดทางหลบหนี ทำให้เกิดการยิงปะทะกันขึ้นนานประมาณ 5 นาที เมื่อสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยส่วนกลุ่มคนร้ายพากันวิ่งหลบหนีเข้าป่าไป แต่เนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนจึงได้วางกำลังควบคุมพื้นที่เอาไว้
กระทั่งเข้าวันที่ 12 ม.ค.เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบพบบริเวณจุดปะทะเบื้องต้นพบมีคนร้ายถูกอาวุธของเจ้าหน้าที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน 2 คน และตามแนวป่าและถนนดินลูกรังพบกระสอบฟางที่กลุ่มคนดังกล่าวทิ้งเอาไว้ตกกระจัดกระจายรวมกันจำนวน 18 ใบ แต่ละใบบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าใบละประมาณ 224,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งสิ้นประมาณ 4,000,000 กว่าเม็ด จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.