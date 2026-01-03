เริ่มปีใหม่วิสามัญทันที!ทหารม้ายิงสกัดแก๊งขนยาดับคาชายแดนฝางอีกศพ-ยึดยาบ้าอีกอื้อ

เชียงใหม่-ทหารลาดตระเวนเข้มชายแดนฝาง ปะทะกับคาราวานขนยาเสพติด วิสามัญฆาตรกรรมคนร้ายดับ 1 ศพ ยึดยาบ้าได้หลักแสน ชี้จนถึงปีใหม่คนร้ายเสียชีวีตแล้ว 13 ราย ยึดของกลางได้กว่า 78 ล้านเม็ด ถ้าหลุดภึงกรุงเทพฯ จะเสียหายนับหมื่นล้าน
วันนี้ (3 ม.ค.) เจ้าหน้าทหาร ร้อย ม.4 ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ได้นำกำลังออกทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา หมู่บ้านห้วยนกกก หมู่ 15 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ต่อมาได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเป็นชายจำนวน 4 คน พากันสะพายกระเป๋าเป้สีเขียวที่หลังเดินลัดเลาะเข้ามาในฝั่งไทย เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อจะขอทำการตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นนานประมาณ 5 นาที
เมื่อสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยส่วนคนร้ายถูกอาวุธของเจ้าหน้าที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน 1 คน ที่เหลือหลบหนีเข้าป่าไปได้ จากการตรวจจุดปะทะยังพบกระเป๋าเป้สีเขียวตกอยู่จำนวน 2 ใบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ใบละ 130,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวนประมาณ 260,000 เม็ด และอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์หรือปืนแก๊ปจำนวน 1 กระบอก
ต่อมา พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบให้ พ.อ.มีชัย นิลศาสตร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เดินทางไปตรวจสอบและตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่ง สภ.ฝาง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
รายงานจากกองกำลังผาเมืองแจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 จนถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 154 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 161 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 78,726,935 เม็ด, เฮโรอีน 1.2 กิโลกรัม,ไอซ์ 1,277 กิโลกรัม, ฝิ่น 1.5 กิโลกรัม และ คีตามีน 227.2 กิโลกรัม มีการปะทะกับกลุ่มคนร้ายจำนวน 23 ครั้ง คนร้ายเสียชีวิต 13 ศพ หากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ถูกลำเลียงไปถึงกรุงเทพฯ จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าการขายมากถึง 15,359,610,775 บาท.