ปะทะถี่ยิบ!ทหารม้า ฉก.ทัพเจ้าตาก ต้องยิงสกัดอีก คาราวานขนไอซ์ลอบข้ามน้ำรวกเข้าไทยกลางดึก

เชียงราย-เผลอเป็นทะลัก! ทหารม้า ฉก.ทัพเจ้าตาก ลาดตระเวนชายแดนแม่สาย ปะทะคาราวานขนยาเสพติดลอบข้ามน้ำมาฝั่งไทย ยึดไอซ์ได้กว่า 250 กิโลกรัม
เมื่อเวลา 00.30 น.วันนี้ (12 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ม.3 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ได้นำกำลังออกทำการเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่มีแม่น้ำรวกเป็นเส้นเขตแดน เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด กระทั่งเมื่อตรวจตราไปถึงบริเวณพื้นที่หมู่บ้านซางงาม หมู่ 6 ต.เกาะช้าง ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวนประมาณ 8-12 คน พากันสะพายเป้ที่ดัดแปลงจากกระสอบฟางเอาไว้ที่หลังและเดินลัดเลาะแม่น้ำรวกเข้ามาในฝั่งไทย เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้แสดงตัวเพื่อจะขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ 3 นาที
เมื่อสิ้นเสียงปืนพบว่าเจ้าหน้าที่ทหารทุกนายปลอดภัยจึงได้จัดกำลังพลควบคุมพื้นที่เกิดเหตุเอาไว้ กระทั่งเวลาประมาณ 06.30 น.จึงได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุไม่พบการสูญเสียของฝ่ายตรงข้ามคาดว่าทั้งหมดได้หลบหนีข้ามแม่น้ำรวกไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้ว จึงตรวจตามจุดปะทะพบกระสอบฟางดัดแปลงตกอยู่จำนวน 10 ใบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) กระสอบละ 25 ก้อน น้ำหนักก้อนละประมาณ 1 กิโลกัม รวมน้ำหนักไอซ์ทั้งสิ้นประมาณ 250 กิโลกรัม จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบรวมทั้งวางกำลังสกัดกั้นอย่างเข้มงวดต่อไป.