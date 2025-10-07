ยิงกันสนั่นทุ่งริมน้ำรวก!ทหารปะทะแก๊งขนยานรก แบกไอซ์เข้าไทยเป็นขบวน ยึดได้บิ๊กล็อต 10 กระสอบ

เชียงราย – ทหารม้า ฉก.ทัพเจ้าตาก ยิงสกัดสนั่นทุ่งนาริมน้ำรวกชายแดนแม่สาย..พบแก๊งขนยานรกแบกเป้เลาะทุ่งเข้าไทยกลางดึกเป็นขบวน พอเจอ จนท.ขอตรวจกลับยิงเปิดทางทิ้งเป้แล้วเผ่นแน่บ เบื้องต้นยึดไอซ์ได้ 10 กระสอบใหญ่ รวมเบ็ดเสร็จเกือบ 250 กิโลฯ
ทหารม้าชุดปฏิบัติการร้อย.ม.3 ฉก.ทัพเจ้าตาก ที่เฝ้าตรวจป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด บริเวณ บ.ป่าซางงาม หมู่ 6 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตลอดคืนที่ผ่านมา(6-7 ต.ค.) กระทั่งเวลา 22.30 น.พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยราว 8-12 คน แบกกระสอบบนบ่า เดินลัดเลาะทุ่งนาตะเข็บชายแดนติดแม่น้ำรวกเป็นขบวน จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น
แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทหาร ทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ 5 นาที สิ้นเสียงปืนทหารไทยทุกนายปลอดภัย จึงได้เข้าเข้าตรวจจุดปะทะเบื้องต้นพบกระสอบปุ๋ยบรรจุสิ่งของกระจายบริเวณที่เกิดเหตุ ประมาณ 10 กระสอบ เจ้าหน้าที่ทหารจึงจัดวางกำลังควบคุมพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อรอการพิสูจน์ทราบ
ต่อมาเวลา 07.00 น.วันนี้(7 ต.ค.) พ.ท.ธัณชพัทธ์ สอนถม ผบ.บก.ผาทมิฬ ฉก.ทัพเจ้าตาก พร้อมด้วยกำลังพลได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพิ่มเติมไม่พบตัวผู้ต้องหา แต่จากการเปิดกระสอบของกลางพบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) ทั้ง 10 กระสอบ น้ำหนักประมาณ 25 กิโลกรัมจำนวน 9 กระสอบ และน้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม จำนวน 1 กระสอบ รวมน้ำหนักไอซ์ทั้งหมดประมาณ 245 กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ประสานหน่วยงานความมั่นคงในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มาร่วมตรวจสอบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.