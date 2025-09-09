ยิงสนั่นดอยผาหมีอีก!ทหารม้าทัพเจ้าตากปะทะเดือด ยึดยาบ้าอีก 10 กระสอบ คาดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านเม็ด

เชียงราย – เสียงปืนดังสนั่นดอยผาหมี ชายแดนไทย-เมียนมา อีก..ทหารม้า ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ลาดตระเวนพบ-ปะทะคาราวานยานรกแบกเป้เข้าไทยที่ยิงเปิดทางหนีกลางดึก พบทิ้งยาบ้าเกลื่อนดอย 10 กระสอบเป้ ไม่ต่ำกว่า 10,000,000 เม็ด
วันนี้ (9 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ตรวจยึดของกลางยาเสพติดบริเวณ ชายแดนไทย-เมียนมา ช่องทางบ้านผาหมี พื้นที่บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้เป็นจำนวนมาก หลังร้อย.ม.2 ฉก.ทัพเจ้าตาก จัดกำลังพล ออกเฝ้าตรวจเพื่อป้องกัน และสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ตลอดคืนที่ผ่านมา
กระทั่งกลางดึก ได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัย ประมาณ 8-10 คน แบกเป้กระสอบดัดแปลงเดินมาตามเส้นทางในภูมิประเทศ พร้อม เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่ฝ่ายเรา จึงเกิดการปะทะ ประมาณ 5 นาที เมื่อสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยจึงได้จัดกำลังพลเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติม
และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเพื่อพิสูจน์ทราบพื้นที่เมื่อเวลา 6.30 น วันนี้(9 ก.ย.) เบื้องต้นยังไม่พบกลุ่มคนร้าย แต่พบเป้กระสอบดัดแปลง ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 10 กระสอบ ตกกระจัดกระจายไปตามแนวป่าเขา ภายในกระสอบบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้ากระสอบละ 200,000 เม็ด รวมยาบ้าประมาณ 2,000,000 เม็ด จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป.