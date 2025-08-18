ตชด.335 ซุ่มจับกลางดึก!แก๊งค้ายาขนไอซ์ 700 กิโลกรัม ซุกสวนชายแดนเชียงดาว

เชียงใหม่ - ร้อย ตชด.335 สืบสวนแกะรอย ก่อนซุ่มจับกลางดึก..แก๊งค้ายาขนไอซ์ข้ามแดนจากเพื่อนบ้านซุกริมห้วยข้างสวนติดชายแดนเชียงดาว พักรอส่งเข้าพื้นที่ชั้นในต่อ ของกลางกองเรียงกันเป็นตับ 28 กระสอบ ไม่ต่ำกว่า 700 กิโลฯ
หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ร้อย.ตชด.335 สืบทราบ ว่ากลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเป็นจำนวนมาก เข้าพักรอพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านบ้านน้ำรู ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ช่วงเย็นวันที่ 17 ส.ค.68
เจ้าหน้าที่จึงได้จัดกำลังจาก ร้อย ตชด.335 กก.ตชด.33 เข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านเป้าหมายในหมู่บ้านน้ำรู กระทั่งเวลาประมาณ 01.30 น. วันนี้(18 ส.ค.) ก็พบบุคคลต้องสงสัยรถยนต์ โตโยต้า ไทเกอร์ ตอนเดียว สีบรอนซ์ทอง ติดโครงเหล็ก ทะเบียน จ.เชียงใหม่ เดินทางเข้าสวนของตนเองในเขตหมู่บ้านดังกล่าว จึงได้เรียกตรวจสอบ
เบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนขยายผลชายคนขับ ทราบชื่อภายหลังคือ นายจำรัสจนยอมพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่ลำห้วยข้างสวนของตัวเอง จนพบกระสอบวางซุกซ่อนเอาไว้จำนวน 28 ใบ เมื่อเปิดดูภายในพบบรรจุยาเสพติดประเภทไอซ์กระสอบละประมาณ 25 กิโลกรัมรวมของกลางน้ำหนักไอซ์ทั้งหมดประมาณ 700 กิโลกรัม จึงได้จับกุมตัวนายจำรัสเอาไว้
เบื้องต้นทราบว่ายาเสพติดชุดดังกล่าวถูกลักลอบลำเลียงมาตามเส้นทางบ้านป่าบงงาม - บ้านน้ำรู ต.เมืองนะ เพื่อรอให้กลุ่มคนขนลำเลียงเข้าสู่ชั้นในของประเทศต่อไปเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายจำรัสพร้อมของกลางส่งร้อย ตชด.335 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.