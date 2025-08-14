กรมควบคุมโรคพบทากทะเลสีน้ำเงินที่ภูเก็ต เตือน นทท.อย่าเล่นน้ำหลังฝนตก

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ตามที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากกลุ่มเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ Life guard พบมังกรทะเลสีน้ำเงิน (Blue Dragon) ถูกคลื่นซัดขึ้นชายฝั่งบริเวณหาดกะรน จ.ภูเก็ต และได้ลงพื้นที่สำรวจ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่่ผ่านมา พบว่า เป็นทากทะเลสีน้ำเงินชนิด Glaucilla sp.
ทั้งนี้ มังกรทะเลสีน้ำเงินเป็นสัตว์ทะเลที่สะสมพิษจากเหยื่อที่กินเข้าไป พิษดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอาการปวดแสบ ปวดร้อน ระคายเคืองผิวหนัง หรือผื่นแดง อีกทั้งความรุนแรงของพิษยังขึ้นอยู่กับภูมิต้านทางของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลขนาดเล็กจัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะสำคัญ มีลำตัวสีฟ้าเงิน สวยงามสะดุดตา มีขนาดเล็ก 1-5 เซนติเมตร อาศัยลอยตัวใกล้ผิวน้ำ โดยใช้แรงตึงผิวของน้ำทะเลช่วยพยุงตัว อาศัยอยู่ในทะเลบริเวณกลางน้ำแพร่กระจายอยู่บริเวณผิวน้ำไม่สามารถเคลือนที่ได้เองอาศัยกระแสน้ำในการพัดพา
อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว สวมเสื้อผ้ามิดชิดลงเล่นน้ำ ไม่ควรเล่นน้ำหลังฝนตก สังเกตจุดวางน้ำส้มสายชูและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือน หากพบว่ามีซากของมังกรทะเลสีน้ำเงิน และแมงกะพรุนอยู่ตามชายหาด ไม่ควรลงเล่นน้ำ หรือลงเล่นน้ำ ในบริเวณปลอดภัยที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เท่านั้น และให้ปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422
