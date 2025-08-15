ทหารชายแดนเครียด ใช้ M-16 กราดยิงชาวบ้านกาบเชิง สุรินทร์ สาหัส 1 เจ็บ 1

พลทหารชายแดนใช้ M-16 กราดยิงชาวบ้านกาบเชิง สุรินทร์ สาหัส 1 ราย เจ็บ 1 ราย ก่อนหลบหนี ยังไม่พบตัว คาดสาเหตุเครียดจนเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
วันนี้ (15 ส.ค.) ทีมโฆษกกองทัพบกชี้แจงเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระบุว่า เมื่อวันที่ 15 ส.ค. เวลา 00.45 น. กำลังพลกองร้อยทหารราบที่ 1623 ได้ยินเสียงปืนดังเป็นชุด จำนวน 10 นัด บริเวณถนนข้างวัดบ้านเขื่อนแก้ว อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ต่อมาเวลา 00.54 น. ได้ยินเสียงปืนเพิ่มอีก 2 นัด
จากการตรวจสอบกำลังพลและอาวุธประจำกาย พบว่า พลทหาร รัฐภูมิ เทพศิริ สังกัดกองร้อยทหารราบที่ 1623 ได้ออกจากที่ตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมอาวุธปืนเล็กยาวและกระสุนจำนวนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ได้แก่
1. นายอนุวัฒน์ สิงห์ชัย อายุ 32 ปี ชาวบ้านเขื่อนแก้ว ถูกกระสุนปืนทะลุปอดด้านขวา อาการสาหัสแต่ยังรู้สึกตัว ขณะนี้ส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์
2. นายวุทธนา นาประโคน อายุ 35 ปี ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดกระจกที่เท้าซ้าย อาการปลอดภัย
ผู้บาดเจ็บทั้งสองรายได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งโรงพยาบาลกาบเชิง ก่อนส่งต่อรักษาตามความเหมาะสม โดยขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจร่วมกับกำลังพลกองร้อยทหารราบที่ 1623 ได้ตรวจสอบพื้นที่และสอบถามพยาน เบื้องต้นคาดว่าพลทหารดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อเหตุ ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ จึงได้จัดกำลังออกลาดตระเวนค้นหาโดยรอบพื้นที่แต่ยังไม่พบตัว
กองทัพบกขอแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป