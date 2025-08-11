แจ้งดักจับคาด่านฯห้วยไร่!ไอ้หนุ่มเมืองชล-สาวเมืองกาญจน์ ขนไอซ์ซุกซอกกระบะกว่า 100 กก.

แพร่ - จนท.ประสานแจ้งดักจับคาด่านฯห้วยไร่ เมืองแพร่..ไอ้หนุ่มพานทอง เมืองชลบุรี-สาวเมืองกาญจน์ ขับกระบะขนไอซ์ซุกซอกกระบะจากแม่สาย เชียงราย ล่องกรุงกว่า 100 กิโลฯ
วันนี้ (11 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยไร่ จ.แพร่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมตัวนายสายชล อายุ 34 ปี ชาว อ.พานทอง จ.ชลบุรี และ น.ส.ดวงพร อายุ 35 ปี ชาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี พร้อมของกลางยาเสพติดจำนวนมากและรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า สีขาว ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ จำนวน 1 คัน ดำเนินคดีตามกฎหมาย
การจับกุมผู้ต้องหาชายชาวชลบุรี-หญิงสาวชาวเมืองกาญจน์ คู่นี้เกิดขึ้น ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สกัดรถยนต์กระบะของกลางเอาไว้เื่อบ่ายวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากสงสัยว่าจะบรรทุกยาเสพติดมาจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย และกำลังมุ่งหน้าจะไปทางภาคกลาง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้พบรถยนต์กระบะคันดังกล่าวขับขาล่องจะผ่านตรวจตรวจจริงจึงได้เรียกตรวจสอบพบนายสายชลเป็นคนขับและมี น.ส.ดวงพร นั่งโดยสารมาด้วย จากการตรวจสอบภายนอกไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่พบมีพิรุธจึงได้ขอตรวจค้นรถอย่างละเอียด
กระทั่งพบที่กระบะหลังรถทำเป็นช่องลับเอาไว้ เมื่อแกะดูภายในปรากฎว่าซุกซ่อนห่อใบชาทั้งสีเขียวและสีทองเอาไว้อยู่เต็มภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (เคตามีน) จำนวน 101 ห่อๆ ละ 1 กิโลกรัม รวมน้ำหนักประมาณ 101 กิโลกรัม และยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) จำนวน 39 ห่อๆ ละ 1 กิโลกรัม น้ำหนักประมาณ 39 กิโลกรัม จึงได้จับกุมตัวทั้งคู่เอาไว้เพื่อดำเนินคดีและขยายผลไปถึงเครือข่ายยาเสพติดที่เกี่ยวข้องรายนี้ต่อไป.