ฉก.ทัพเจ้าตากยิงสกัดสนั่นแม่สาย คาราวานแบกเป้ข้ามแดน-สาดกระสุนใส่ ยึดยาบ้าอีกกว่า 2 ล้าน

เชียงราย - ชุดปฏิบัติการทหารม้า ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง สาดกระสุนสกัดสนั่นชายแดนแม่สาย..หลังคาราวานยานรกแบกเป้ข้ามพรมแดนมากันเป็นขบวนนับสิบ แจ้งให้หยุดตรวจกลับยิงใส่จนต้องปะทะเดือด ก่อนพบแก๊งขนยาทิ้งของเผ่นกลางความมืด ยึดยาบ้าได้ 11 กระสอบเป้ รวมไม่ต่ำกว่า 2,200,000 เม็ด
พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในความรับผิดชอบของกองกำลังผาเมืองปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
และพบความเคลื่อนไหวกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมีความพยายามที่จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามายังประเทศไทยในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก (ฉก.ทัพเจ้าตาก)
กระทั่ง 29 พ.ย. 68 กองร้อยทหารม้าที่ 2 ฉก.ทัพเจ้าตาก ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชายแดนจากเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่ บ้านผาหมี หมู่ 6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อลำเลียงไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศ จึงได้จัดกำลังเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาเวลาประมาณ 19.00 น. เจ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย ประมาณ 10-12 คน สะพายกระสอบดัดแปลงมากันเป็นขบวน จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มบคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่ ทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ 5 นาที
สิ้นสุดการปะทะ พบเจ้าหน้าที่ทหารไทยปลอดภัยทุกนาย ขณะที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ทิ้งสิ่งของไว้ และใช้ความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ จึงได้จัดกำลังพลเพิ่มเติม 2 ชุดปฏิบัติการ เข้าควบคมพื้นที่เกิดเหตุไว้
ล่าสุดเช้าวันนี้ื(30 พ.ย.) พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พร้อมด้วย พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจพื้นที่เกิดเหตุ พบของกลางยาบ้า จำนวน 11 กระสอบ กระสอบละ 200,000 เม็ด รวมยาบ้าประมาณ 2,200,000 เม็ด จึงได้นำของกลางส่ง สภ.แม่สาย เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป