ป.รวบ 3 สมาชิกแก๊งค้ายานรกข้ามโขง หลังขยายผลจับนักบินขนยาบ้า 4 ล้านเม็ด

ตำรวจกองปราบขยายผลรวบ 3 สมาชิกเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามโขง หลังจับนักบินคาปั๊มขอนแก่น พร้อมของกลางยาบ้า 4 ล้านเม็ด
วันนี้ (16 ม.ค. ) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ต.ธีรศักดิ์ นามเขต และ พ.ต.ต.เลอสันต์ พรมชื่น สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังเปิดปฏิบัติการ “CIB เดินหน้าขยายผล รวบแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติฝั่งลาว” กระจายกำลังเข้าจับกุม นางศศิรัศมิ์ อายุ 49 ปี , นางจงกล อายุ 57 ปี และ น.ส.กัลญนินทร์ธร อายุ 28 ปี ได้ในพื้นที่จ.ชัยนาท ,บึงกาฬ และกรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 ก.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ป. ร่วมกับตำรวจทางหลวงจังหวัดขอนแก่น จับกุม นายโชดิวัต อายุ 30 ปี ได้พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 4,048,000 เม็ด และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อเชฟโรเลต ภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. บนถนนทางหลวงหมายเลข 2062 กม.10–11 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลอย่างต่อเนื่อง จนทราบว่าขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ผู้สั่งการ ผู้ประสานงานจัดหารถยนต์ ผู้ขับรถลำเลียงยาเสพติดหรือ “นักบิน” ผู้นำทาง รถตรวจการณ์ รวมถึงผู้ดูแลเส้นทางการเงิน โดยมีรถวิ่งนำหน้าเพื่อตรวจสอบด่านตรวจ และมีรถคุ้มกันอีกชั้นหนึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างเครือข่ายที่ชัดเจน
นอกจากนี้ ยังพบว่าขบวนการดังกล่าวลักลอบลำเลียงยาเสพติดจาก สปป.ลาว ข้ามแม่น้ำโขงเข้าสู่พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ก่อนส่งต่อเข้าสู่พื้นที่ภาคกลาง โดยผู้ขับรถลำเลียงจะได้รับค่าจ้างหลักหมื่นบาทต่อครั้งเมื่อภารกิจสำเร็จ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม 4 ราย ได้แก่ น.ส.กัลญนินทร์ธร, นายชำนาญ ,นางศศิรัศมิ์ และ นางจงกล ก่อนเปิดปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งสามรายดังกล่าว ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วน นายชำนาญ ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจังหวัดชัยนาทคดียาเสพติด พนักงานสอบสวนได้อายัดตัวเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไป