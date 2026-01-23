สลด!กระบะป้ายแดงออกวันแรก ขนญาติเที่ยวงานวัด-ชนประสานงาดับ 1 เจ็บกว่า 10 ราย

อุทัยธานี – เกิดอุบัติเหตุหมู่สุดสลด..กระบะป้ายแดงเพิ่งออกรถวันแรก ขนญาติไปเที่ยวงานวัด พุ่งชนปาเจโร่กลางแยกดับ 1 เจ็บระนาว กว่า 10 ราย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรุนแรงบริเวณสี่แยกบ้านคอดยาง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน เมื่อคืนที่ผ่านมา(22 ม.ค.69 เวลาประมาณ 20.00 น.เศษ) มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากและติดภายในซากรถ จึงประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์ มิตซูบิชิ ปาเจโร่ สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ภายในรถพบผู้บาดเจ็บสาหัส 2 ราย คือ นายสินาถ โสตถิปิณฒะ อายุ 65 ปี (คนขับ) และนางสาวนันทภัค ทองชัย อายุ 49 ปี ที่ระบุว่าเดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อไปฟังพระสวดอภิธรรมที่วัดหนองเป็ดก่า ซึ่งเหลืออีกเพียงไม่กี่กิโลเมตรก็จะถึงจุดหมายแต่มาเกิดอุบัติเหตุเสียก่อน
ส่วนรถคู่กรณีเป็น รถกระบะสี่ประตู ยี่ห้ออีซูซุ ป้ายแดง ซึ่งตกไปอยู่ข้างทางในลักษณะเทกระจาด มีผู้บาดเจ็บระนาวทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวม 10 ราย นายเฉลิม น้ำผุด อายุ 32 ปี คนขับรถกระบะ เปิดเผยด้วยความเศร้าสลดว่า เพิ่งออกรถใหม่คันนี้มาเป็นวันแรก กำลังพาญาติพี่น้องและลูกหลานจากตำบลบ่อยางไปเที่ยวงานวัดเขาปฐวี แต่เมื่อถึงสี่แยกกลับชนประสานงาอย่างจัง
นอกจากนี้ อุบัติเหตุดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังรถจักรยานยนต์ที่วิ่งผ่านมาพอดี จนถูกรถที่ชนกันกระเด็นไปกระแทก ทำให้มีผู้บาดเจ็บเพิ่มอีก 2 ราย รวมมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้น 12 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินกว่า 10 คัน ได้เร่งลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทัพทันอย่างเร่งด่วน
อย่างไรก็ตาม นางสาวมลิวัลย์ จันท์เอียด อายุ 28 ปี ซึ่งเป็นแฟนสาวของคนขับรถกระบะ ได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงจนอวัยวะภายในถูกทำลาย แม้แพทย์จะพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา สำหรับผู้บาดเจ็บรายอื่นๆ ซึ่งรวมถึงเด็กชาย-เด็กหญิง 5 คนที่มากับรถกระบะ และตัวคนขับรถปาเจโร่ ได้ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอุทัยธานี
ด้านพนักงานสอบสวนเตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งได้สั่งเจาะเลือดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับรถทั้งสองคัน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป