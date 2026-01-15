เปิดภาพนาที! เครนก่อสร้างถล่มทับรถ บนถนนพระราม 2 ดับสลด 2 ราย เจ็บอีก 5 ราย (ชมคลิป)

เผยคลิปนาทีชีวิตระทึกขวัญ โดยเป็นภาพจากกล้องด้านหน้ารถของผู้รอดชีวิต จากเหตุเครนก่อสร้างทางด่วนพระราม 2 ถล่มทับรถยนต์สัญจรพังยับเยิน เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 ราย และบาดเจ็บระนาว เจ้าหน้าที่เร่งปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบด่วน
จากกรณี วันนี้ (15 ม.ค.) เมื่อเวลา 09.15 น. ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นบนถนนพระราม 2 เมื่อเครนก่อสร้างทางด่วนเส้น "พระราม 2-สมุทรสาคร" เกิดพังถล่มลงมาบริเวณเกาะกลางถนน ช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ฝั่งขาออก (มุ่งหน้าลงใต้) บริเวณหน้าโรงแรมปารีส
แรงกระแทกจากโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ที่ถล่มลงมา ส่งผลให้ทับรถยนต์ที่กำลังสัญจรอยู่ด้านล่างเสียหายรุนแรงจำนวน 2 คัน จากรายงานเบื้องต้นพบว่ามี ผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 ราย โดยหนึ่งในนั้นเป็นคนขับรถกระบะที่ถูกคานปูนตกลงมาทับอย่างจัง นอกจากนี้ยังมี ผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 5 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้ว
ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่วิศวกร กำลังอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบโครงสร้างเครนและพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุของการถล่มในครั้งนี้ว่าเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์หรือความผิดพลาดในขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเร่งระบายการจราจรที่ติดขัดสะสมอย่างหนักในบริเวณดังกล่าว หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม จะรายงานให้ทราบต่อไป
