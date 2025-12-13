วินาทีชีวิต! เหยื่อจรวด BM-21 เขมร เผยนั่งกินข้าวกับเพื่อนบ้านตูมสนั่นใกล้แค่ 5 ม. เจ็บ 6 ราย ถูกสะเก็ดระเบิดฝังศีรษะ

ศรีสะเกษ- เผยวินาทีชีวิต! ลุงวัย 52 ปี ชาวกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ หนึ่ง ในเหยื่อ จรวด BM- 21 เขมร เล่านาทีระเบิดลงตูมสนั่น ใกล้แค่ 5 เมตร ขณะนั่งร่วมกันกินข้าวกับเพื่อนบ้านและชรบ. บาดเจ็บระนาว 6 ราย อาการหนัก 4 ราย เจ้าตัวสะเก็ดระเบิดฝังศีรษะ ส่งต่อรักษา รพ.ศรีสะเษ ผู้ว่าฯ รุดเยี่ยม ย้ำต้องรอสัญญาณจากทหารก่อนกลับบ้าน
วันนี้ ( 13 ธ.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงาน กรณีเมื่อเวลาประมาณ 08.30 น. ฝ่ายทหารกัมพูชาใช้อาวุธหนัก ยิงจรวดแบบหลายลำกล้อง BM- 21 จากบริเวณปราสาทเขาพระวิหาร ชายแดนไทย–กัมพูชา ตกใส่พื้นที่หมู่บ้านเสาธงชัย หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขณะชาวบ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 6 คน กำลังนั่งรับประทานอาหารและพักผ่อนร่วมกันใกล้หลุมหลบภัย ก่อนที่ลูกจรวดจะตกลงบริเวณใกล้จุดดังกล่าว ห่างออกไปประมาณ 5 เมตร ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 6 ราย ในจำนวนนี้บาดเจ็บอาการสาหัส แขนขวาหัก 1 ราย และ ได้รับบาดเจ็บจากแรงอัดและสะเก็ดระเบิด อีก 5 ราย ผู้บาดเจ็บบางส่วนถูกนำส่งโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ก่อนส่งต่อผู้มีอาการหนักจำนวน 4 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ล่าสุดช่วงบ่ายวันเดียวกัน นี้ ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บที่ถูกตัวมารักษา พร้อมติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
นายเสรี ปักอินทรี อายุ 52 ปี หนึ่งในผู้บาดเจ็บ ถูกสะเก็ดระเบิดฝังบริเวณศีรษะ เล่าวินาทีเกิดเหตุว่า ขณะนั้นตนและเพื่อนบ้าน นั่งกินข้าวพูดคุยกันตามปกติ หลังจากกินข้าวเสร็จมักจะรีบเข้าหลุมหลบภัย แต่ระเบิดได้ตกลงมาเสียก่อน ทำให้เกิดแรงอัดอย่างรุนแรง จนมีอาการหูอื้อ ไม่ได้ยินเสียงในช่วงแรก ปัจจุบันยังมีอาการเจ็บบริเวณศีรษะ และแพทย์อยู่ระหว่างดูแลสะเก็ดระเบิดที่ฝังอยู่ ทั้งนี้ตลอดหลายคืนที่ผ่านมา ได้ยินเสียงการยิงปืนใหญ่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องรีบเข้าหลุมหลบภัยทุกครั้งหลังทำกับข้าวเสร็จ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว
ด้าน นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จากการประเมินสถานการณ์การสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.ศรีสะเกษ ที่รอบแรก เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนั้นมีการปะทะต่อเนื่องประมาณ 5 วัน และประชาชนต้องอพยพอยู่ในศูนย์พักพิงจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2568 ทำให้เห็นแนวโน้มว่า สถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกในครั้งนี้ ประชาชนอาจจำเป็นต้องอยู่ในศูนย์พักพิง อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์
ขณะนี้ศูนย์พักพิงในพื้นที่มีความพร้อมทั้งด้านความปลอดภัย อาหาร การแพทย์ และการดูแลประชาชนอย่างเหมาะสม จึงขอให้ประชาชนอดทน และรอสัญญาณจากฝ่ายทหารก่อนกลับเข้าบ้านเรือน หากประชาชนกลับเข้าไปโดยที่สถานการณ์ยังไม่ปลอดภัย จะยิ่งเพิ่มความกังวลให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้า หน้าที่ของฝ่ายปกครองและประชาชน คือทำให้หลังบ้านมั่นคง เพื่อให้ทหารแนวหน้าปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่และสบายใจ นายอนุรัตน์ กล่าว