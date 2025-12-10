“บิ๊กต่าย” รุดเยี่ยม ตชด.บาดเจ็บเหตุปะทะปราสาทพระวิหาร ลั่นพร้อมเป็นแนวหลังดูแลประชาชน

อุบลราชธานี - “บิ๊กต่าย” พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รุดเยี่ยม 3 ตชด.ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะที่ปราสาทพระวิหาร บอก ตชด.เป็นแนวหน้า ส่วนตำรวจภูธรเป็นแนวหลังดูแลประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ตชด.22 จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ด้านหน้าปราสาทพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ แล้วถูกส่งตัวมารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 3 นาย ประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต.ต.ศุภชัย เนียมเที่ยง รอง สวป.กก.ตชด.22 จ.ส.ต.รุจธร ดานนธิสรน์ และ จ.ส.ต.พลางกูร หมอกเจริญ
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ผบ.ตร. ได้พูดคุยสอบถามอาการและให้ขวัญกำลังใจ ก่อนมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือเบื้องต้น นอกจากนี้ยังเยี่ยมสอบถามอาการเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะ นอนพักรักษาตัวอยู่ด้วนกัน พร้อมฝากเงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างพักฟื้น
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า หน้าที่ของตำรวจมี 2 ส่วน แนวหน้าคือ ตชด.ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารในแนวหน้า ซึ่งจะขึ้นยุทธการกับกองกำลังสุรนารีและกองกำลังบูรพา ส่วนแนวหลังคือพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัด ซึ่งจะดูเรื่องแผนพิทักษ์ส่วนหลัง ทั้งด้านจราจร ดูแลผู้อพยพไปศูนย์พักพิง การดูแลความปลอดภัยประชาชนในศูนย์พักพิงร่วมกับฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิด
พร้อมทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดต่างๆ โดยครั้งนี้ตนได้มาเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และถือโอกาสมาเยี่ยมพี่น้องทหารที่บาดเจ็บด้วย พร้อมกันนี้ ท่านนายกฯ อนุทินยังฝากความห่วงใยมาด้วยเนื่องจากท่านยังติดภารกิจอยู่ โดยได้บอกกำลังพลด้วยว่าเราต้องรักษาอธิปไตยของไทยร่วมกันและดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด