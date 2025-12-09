ผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดน เยี่ยม 3 ตชด.แนวหน้าบาดเจ็บเหตุปะทะ ย้ำเข้มพิทักษ์ส่วนหลังคุ้มภัยปชช.

ผบ.ตร.ลงพื้นที่อุบลราชธานี ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เยี่ยม 3 ตำรวจบาดเจ็บ ปลุกขวัญ ตชด. สนับสนุนยุทโธปกรณ์เสริมทัพแนวหน้า กำชับดูแล รร.ตชด ย้ำเข้มพิทักษ์ส่วนหลังคุ้มภัยประชาชน เผย 2 ตชด.เจ็บจากปะทะขอกลับไปสู้ต่อทันที
วันนี้ (9 ธ.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เดินทางไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ( กก.ตชด.22 ) จ.อุบลราชธานี ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา โดยมี พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ต.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี รายงานสถานการณ์ โดยล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องตอนเช้า ตชด.ได้รับบาดเจ็บ 6 นายจากเหตุปะทะต่อเนื่อง โดย ผบ.ตร.กำชับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของ ตชด.ที่เป็นแนวหน้า “กองกำลังป้องกันชายแดน” ย้ำถึงการดูแลความปลอดภัยโรงเรียน ตชด.ดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนและครู โรงเรียนตชด.รวมทั้งครอบครัว และเน้นย้ำให้ตำรวจภูธรเข้าไปดูแลสร้างความอุ่นในให้ประชาชนผู้อพยพ
ผบ.ตร.กล่าวว่า หน้าที่ของตำรวจในภารกิจชายแดนไทย - กัมพูชา มี 2 ส่วน มี ตชด.เป็นแนวหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหาร ขึ้นยุทธการกับกองกำลังสุรนารี และกองกำลังบูรพา ส่วนแนวหลังคือตำรวจพื้นที่ ตำรวจภูธรจังหวัดที่ต้องปฏิบัติตาม “แผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง” ดูแลการจราจร การลำเลียงผู้อพยพไปยังศูนย์พักพิง การดูแลความปลอดภัยประชาชนในศูนย์พักพิง การดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนร่วมกับฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิด
ผบ.ตร. กล่าวด้วยว่า เน้นย้ำตำรวจในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดต่าง ดูแลประชาชน และกำชับ ตชด.เรื่องความพร้อมในการร่วมป้องกันชายแดน การดูแลโรงเรียน ตชด. โดยที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติสนับสนุนยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำลังพลทุกนายต้องปลอดภัยด้วย ย้ำให้ผู้บังคับบัญชาเตรียมความพร้อมของกำลังพล โดยเฉพาะแนวหน้าที่ต้องออกไปปะทะ หน้าที่ของเราคือป้องกันชาติ แต่ก็ต้องป้องกันตัวเองด้วย ต้องมีความพร้อมสู้กับการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามที่มาแบบกองโจร โดยให้กำลังใจตำรวจทุกนายให้ทำอย่างเต็มกำลัง เป้าหมายคือการรักษาอธิปไตยของชาติ
จากนั้น ผบ.ตร. เดินทางไปเยี่ยม ตชด. และทหารที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งรักษาตัวที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี โดย ผบ.ตร. กล่าวว่า ทราบว่ามีน้อง ๆ ทหาร และตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บ โดยตำรวจบาดเจ็บ 6 มี 3 นายที่ยังรักษาตัวที่ รพ. สรรพสิทธิประสงค์ อีก 3 นายกลับไปที่ตั้ง โดย 2 ใน 3 นายขอกลับไปพื้นที่แนวหน้าอีก ส่วนน้อง ๆ ทหารถือโอกาสมาเยี่ยมด้วย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โทรมาฝากเยี่ยม ฝากความห่วงใย ให้กำลังใจตำรวจและทหารที่ได้รับบาดเจ็บด้วย อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้ทหาร และตำรวจที่ร่วมรักษาแผ่นดินไทย ไม่ว่าอย่างไรหน้าที่ของเราทั้งตำรวจ ทหาร คือการรักษาอธิปไตย และที่สำคัญต้องดูแลประชาชนให้ปลอดภัยด้วย