“พล.ต.อ.สำราญ” ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้ว ตรวจเยี่ยมตำรวจคฝ. กำชับปฏิบัติด้วยความอดทน ยึดหลักสากล

รอง ผบ.ตร. ลงพื้นที่สถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา จ.สระแก้ว คุมเข้มการปฏิบัติ สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
วันนี้ (12 ต.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มอบหมายให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงาน ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เดินทางลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยมกำลังพลควบคุมฝูงชนเพื่อให้ขวัญกำลังใจและควบคุมการปฏิบัติ และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติของหน่วยตำรวจในพื้นที่ พร้อมทั้งหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า ขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ร่วมภารกิจรักษาอธิปไตยของไทย ในการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ใช้ความอดทนอดกลั้น ปฏิบัติตามยุทธวิธีและตามหลักสากล ด้วยความทุ่มเท เสียสละ กล้าหาญ รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและรักษาแผ่นดินไทย
พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือประชาชนผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ดังกล่าว และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ ระมัดระวังการเผยแพร่ ส่งต่อข้อมูลที่บิดเบือน สร้างความตื่นตระหนกในพื้นที่ โดยสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599