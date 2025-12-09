ผบ.ตร.กำชับดูแลเต็มที่ 6 ตชด.แนวหน้า บาดเจ็บเหตุปะทะชายแดน ส่ง ผบช.ตชด.เยี่ยมบำรุงขวัญ

ผบ.ตร.กำชับดูแลเต็มที่ 6 ตชด.แนวหน้าบาดเจ็บเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชา ทั้งการรักษาและสิทธิประโยชน์ ส่ง ผบช.ตชด. เยี่ยมให้กำลังใจ
วันนี้ (9 ธ.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมาย พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รุดเยี่ยมดูอาการบาดเจ็บของ ว่าที่ ร.ต.ต.ศุภชัย เนียมเที่ยง ผบ.หมู่ ตชด.โดนสะเก็ดระเบิดที่หลัง จากการปะทะตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา บริเวณพื้นที่ด้านหน้าปราสาทพระวิหาร เมื่อกลางดึกวันที่ 8 ธันวาคม 2568 เจ้าตัวขวัญกำลังใจดีแต่ยังมีอาการเจ็บที่หลัง
ขณะที่เหตุปะทะอย่างต่อเนื่องตลอดคืนฝั่งชายแดน จ.ศรีสะเกษ ยังทำให้ตชด.บาดเจ็บเล็กน้อยอีกหนึ่งนาย คือ ส.ต.อ.สิทธิชัย บุ้งทอง อายุ 30 ปี ได้รับบาดเจ็บที่หูจากแรงระเบิด กลับไปปฎิบัติหน้าที่ต่อแล้ว
ด้านพล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บ 6 นายนั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการดูแลอย่างเต็มที่โดยด่วน ทั้งด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์
เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง 6 นาย ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.ต.ศุภชัย เนียมเที่ยง รอง สวป.กก.ตชด.22, จ.ส.ต.พลางกูร หมอกเจริญ ผบ.หมู่ กก.ตชด.22, จ.ส.ต.สิทธิศักดิ์ พันทะไชย ผบ.หมู่ กก.ตชด.22, จ.ส.ต.รุจธร ดานนธิสรน์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.22, ส.ต.อ.สิทธิชัย บุ้งทอง ผบ.หมู่ กก.ตชด.22 และ ส.ต.ต.กำพล แสงจันทร์สี ผบ.หมู่ กก.ตชด.12 ล่าสุดทั้ง 6 นาย อาการปลอดภัย อยู่ในการดูแลของแ