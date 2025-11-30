"อนุทิน" ตรวจเยี่ยมบริหารจัดการขยะ รพ.หาดใหญ่ เผยเร่งดำเนินการช่วงกลางคืน หลีกเลี่ยงจราจรช่วงกลางวัน

นายกฯ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะโรงพยาบาลหาดใหญ่ ให้กำลังใจทหาร-เจ้าหน้าที่ รพ.ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ เผยเร่งดำเนินการช่วงกลางคืน หลีกเลี่ยงการจราจร
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20.30 น. ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมายังโรงพยาบาลหาดใหญ่
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบแผนบริหารจัดการขยะที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งหน่วยทหารได้เข้ามาช่วยจัดเก็บขยะจากโรงพยาบาล ทั้งนี้ การบริหารจัดการขยะในช่วงนี้ดำเนินการในช่วงกลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรในช่วงกลางวัน พร้อมกับได้เดินดูการทำงานของรถตักขยะ รถขนขยะ พร้อมกับได้เยี่ยมให้กำลังใจทหารที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาล รวมถึงแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลด้วย
จากนั้นได้แวะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชน พร้อมแจกน้ำ และถุงยังชีพให้แก่ประชาชนบริเวณโดยรอบวงเวียนน้ำพุ