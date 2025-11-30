xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน" ตรวจเยี่ยมบริหารจัดการขยะ รพ.หาดใหญ่ เผยเร่งดำเนินการช่วงกลางคืน หลีกเลี่ยงจราจรช่วงกลางวัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะโรงพยาบาลหาดใหญ่ ให้กำลังใจทหาร-เจ้าหน้าที่ รพ.ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ เผยเร่งดำเนินการช่วงกลางคืน หลีกเลี่ยงการจราจร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20.30 น. ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมายังโรงพยาบาลหาดใหญ่

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบแผนบริหารจัดการขยะที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งหน่วยทหารได้เข้ามาช่วยจัดเก็บขยะจากโรงพยาบาล ทั้งนี้ การบริหารจัดการขยะในช่วงนี้ดำเนินการในช่วงกลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรในช่วงกลางวัน พร้อมกับได้เดินดูการทำงานของรถตักขยะ รถขนขยะ พร้อมกับได้เยี่ยมให้กำลังใจทหารที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาล รวมถึงแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลด้วย

จากนั้นได้แวะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชน พร้อมแจกน้ำ และถุงยังชีพให้แก่ประชาชนบริเวณโดยรอบวงเวียนน้ำพุ

























"อนุทิน" ตรวจเยี่ยมบริหารจัดการขยะ รพ.หาดใหญ่ เผยเร่งดำเนินการช่วงกลางคืน หลีกเลี่ยงจราจรช่วงกลางวัน
"อนุทิน" ตรวจเยี่ยมบริหารจัดการขยะ รพ.หาดใหญ่ เผยเร่งดำเนินการช่วงกลางคืน หลีกเลี่ยงจราจรช่วงกลางวัน
"อนุทิน" ตรวจเยี่ยมบริหารจัดการขยะ รพ.หาดใหญ่ เผยเร่งดำเนินการช่วงกลางคืน หลีกเลี่ยงจราจรช่วงกลางวัน
"อนุทิน" ตรวจเยี่ยมบริหารจัดการขยะ รพ.หาดใหญ่ เผยเร่งดำเนินการช่วงกลางคืน หลีกเลี่ยงจราจรช่วงกลางวัน
"อนุทิน" ตรวจเยี่ยมบริหารจัดการขยะ รพ.หาดใหญ่ เผยเร่งดำเนินการช่วงกลางคืน หลีกเลี่ยงจราจรช่วงกลางวัน
+8
กำลังโหลดความคิดเห็น