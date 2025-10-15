xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ นำถก ครม.ศก.นัดแรก หารือมาตรการกระตุ้น ศก.ระยะสั้น-กลาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อเวลา 10.20 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาไปยังรัฐสภา เพื่อร่วมประชุม ครม.เศรษฐกิจนัดแรก พร้อมด้วยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอนุทิน กล่าวว่า การประชุม ครม.เศรษฐกิจวันนี้จะเป็นการสรุปภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสท้ายปี และสอบถามมาตรการที่จะดำเนินการในระยะสั้นและระยะกลาง แต่ระยะยาวไม่ต้องถามเพราะอยู่แค่ 4 เดือน เอาแค่ที่เราจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ส่วนรายละเอียดให้สอบถามจาก นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง