“ธรรมนัส–อัครา“ ลุยปากเกร็ด แจกบ้านมั่นคง 59 หลัง ปลุกพลังคนจน ผุดมาตรการยกระดับชีวิตผู้มีรายได้น้อยทั่ว ประเทศ

“ธรรมนัส–อัครา“ ลุยปากเกร็ด แจกบ้านมั่นคง 59 หลัง ปลุกพลังคนจน ลั่น ‘รักคนฐานราก’ เดินหน้ามอบของขวัญปีใหม่ แก้กฎ–ลดดอก–เพิ่มงบ ยกระดับชีวิตผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 17 พ.ย.68 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ พร้อมด้วย นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนายกองตรี,ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ,นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวง พม. ,นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการ พอช.และคณะผู้บริหารกระทรวงทั้ง 2 กระทรวง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการบ้านมั่นคงสหกรณ์บริการเคหสถานสามัคคีติวานนท์ จำกัด เทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และมอบบ้านมั่นคง จำนวน 59 หลัง ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวกับประชาชนช่วงหนึ่งว่า โครงการบ้านมั่นคงเป็นหนึ่งในนโยบายที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะชุมชนในเมืองที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และโอกาส พร้อมย้ำว่า เมื่อคนมีบ้านของตัวเอง เขาจะมีกำลังใจ ลูกหลานก็มีความมั่นใจในอนาคต ตนได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งขยายการสนับสนุน เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ครัวเรือนในโครงการ โดยเน้นการส่งเสริมอาชีพที่ใช้พื้นที่น้อย เช่น การปลูกผักแนวตั้ง ปลูกเห็ด หรือพืชผักปลอดสาร รวมถึงการเลี้ยงไก่ในระบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มาก แต่ชาวบ้านต้องไม่ควักเงินเอง กระทรวงเกษตรฯ จะเข้าไปช่วยให้เกิดรายได้จริง
“เราต้องใช้ตลาดนำ และนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาเสริมโดยผมได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแหล่งจำหน่ายสินค้าให้ชุมชนก่อนเริ่มผลิต พร้อมเปิดโอกาสให้นำสินค้าเกษตรปลอดภัยของชุมชนเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวและภาคการศึกษา เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้ โดยผมจะประสานกับนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เข้ามาบูรณการทำงานร่วมกันทั้ง 4 กระทรวงที่ผมกำกับดูแล“
ระหว่างการพบปะประชาชน ร.อ.ธรรมนัส ยังได้หยิบยกตัวอย่างลูกหนี้ดีที่ได้รับเงินคืนจากดอกเบี้ยตามมาตรการลดภาระหนี้ของรัฐ โดยระบุว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนมีวินัยทางการเงินและเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจ พร้อมกันนี้รองนายกฯ ยังกล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการทั้งสองกระทรวง ผู้นำชุมชน และประชาชนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมยืนยันว่าโครงการบ้านมั่นคงจะเดินหน้าต่อเนื่อง และจะบูรณาการร่วมกับกระทรวง พม. และกระทรวงเกษตรฯ เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบที่พึ่งพาตนเองได้และเป็นพื้นที่คุณภาพสำหรับการอยู่อาศัยในเมือง นี่คือสิ่งดี ๆ ที่รัฐบาลต้องการมอบให้กับพี่น้องทุกคน และตนจะกลับมาดูความคืบหน้าอีกแน่นอน
จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส และคณะได้เดินทางไปร่วมงานสัมมนา “เครือข่ายสหกรณ์ชุมชนบ้านมั่นคง เครื่องมือการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม ฮอลล์ เมืองทองธานี
โดยในการกล่าวเปิดงานสัมมนา นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. กล่าวถึงการจัดตั้งสหกรณ์บ้านมั่นคงว่า เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมความเข้มแข็งให้กลุ่มเปราะบาง โดยสะท้อนว่าอความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยยังคงมีอยู่ และการรวมตัวในรูปแบบสหกรณ์คืออพลังสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยกระทรวง พม. กำลังเร่งผลักดันระเบียบสหกรณ์บ้านมั่นคงรูปแบบที่ 8 ซึ่งได้หารือร่วมกับปลัดกระทรวงฯ เพื่อให้เดินหน้าเร็วที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด
“ผมขอขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับภารกิจดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน และขอบคุณ พอช. และเครือข่ายสหกรณ์บ้านมั่นคงทั่วประเทศ รวมถึงผู้บริหารจากทั้งสองกระทรวงที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างใกล้ชิด กระทรวง พม.จะดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้าย และจะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยเข้าถึงสิทธิที่พึงมีพึงได้”นายอัครา ระบุ
ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนไม่ใช่คนทำงานแบบระบบราชการที่แก้ปัญหาโดยไม่ลงพื้นที่จริง จุดยืนสไตล์การทำงานของตนต้องฟังเสียงประชาชนเท่านั้น จากการลงพื้นที่ทั่วประเทศ ตนได้รับหนังสือร้องเรียนเป็นซองแห่งความทุกข์ และเราต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยไม่การมองประชาชนมาจากห้องประชุมติดแอร์
“รัฐบาลจะเร่งแก้กฎกระทรวงเพื่อรองรับสหกรณ์บ้านมั่นคงประเภท 8 ให้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคนฐานราก รวมถึงการลดดอกเบี้ยให้ผู้มีภาระหนี้ โดยเริ่มจากการลดดอกเบี้ย 1% ผ่านกลไกของ พอช.ขณะเดียวกันยังจะเดินหน้าผลักดันการนำรายได้สลากการกุศลมาใช้สนับสนุนการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้จะต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนอย่างเป็นทางการก็ตาม ในส่วนของข้อเสนอจากประชาชนให้เพิ่มวงเงินสนับสนุนครัวเรือนในโครงการบ้านมั่นคงจาก 89,800 บาท เป็นระดับเดียวกับพื้นที่อื่น เพื่อความเสมอภาคนั้า ผมจะเร่งประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเย็นเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการ”ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวถึงบทบาทสถาบันการเงิน เช่น ธ.ก.ส.และสถาบันการเงินด้านที่อยู่อาศัยว่า ต้องยืนอยู่ข้างคนจน ไม่ใช่เน้นดอกเบี้ยแบบเชิงพาณิชย์ แต่ควรเป็นที่พึ่งของเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ซึ่งหากหน่วยงานใดไม่ทำตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง ก็สมควรทบทวนบทบาทตัวเอง โดนนโยบายด้านที่อยู่อาศัยและสวัสดิการสังคมต้องมีสถาบันการเงินที่ยืนอยู่ข้างประชาชนอย่างแท้จริง
“ผมยืนยันว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับชีวิตประชาชนฐานราก ผ่านทั้งนโยบายที่จับต้องได้และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง อย่างเช่น โครงการบ้านมั่นคงด็เป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างความเสมอภาคทางสังคมอย่างยั่งยืน เราจะไม่ทอดทิ้งคนฐานราก และผมจะลงพื้นที่ติดตามงานด้วยตัวเองเหมือนที่ผ่านมา แม้จะต้องฝ่ากระแสโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามทุกวันก็ตาม แต่สิ่งที่ทำทั้งหมด เพราะผมรักคนฐานราก”ร.อ.ธรรมนัส กล่าวทิ้งท้าย