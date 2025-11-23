รักแท้จนวันตาย! สามีเสียชีวิต ก่อนภรรยาตรอมใจตายตาม ห่างกันเพียง 2 วัน

มันคงเป็นความรัก! สามีภรรยาจากหวยเป่ย มณฑลอันฮุย เคียงคู่อยู่ด้วยกันมานานหลายสิบปี สามีเสียชีวิตไปก่อน ก่อนที่ภรรยาจะเสียชีวิตตามในอีก 2 วันต่อมา
ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ชาวเน็ตรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมแคปชันว่า "พี่สาว พี่เขยจับมือกันไว้ ขอให้ไปสู่สุคตินะ"
โดยนางจาง วัย 52 ปี เจ้าของร้านเสริมสวยในพื้นที่ เสียชีวิตหลังจากสามีของเธอล้มป่วยและจากไปอย่างกะทันหันเมื่อต้นเดือนพ.ย.นี้
"เธอรับไม่ได้ที่สามีเสียชีวิต" เพื่อนบ้านกล่าว พร้อมบอกว่าจางอยู่ในสภาวะเศร้าโศก จากนั้นก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน และเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยศพของทั้งสองได้ถูกฝังเรียบร้อยแล้ว
ตามรายงาน จางและสามีมีลูกด้วยกัน 2 คน โดยลูกสาวกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัย ส่วนลูกชายกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น ทั้งคู่มีชีวิตคู่ที่มีความสุขและมาจากครอบครัวที่มีฐานะดี ญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายสามีเสียชีวิตไปแล้ว ส่วนฝ่ายของจางนั้น เหลือเพียงน้องสาว ซึ่งช่วยรับผิดชอบและจัดการเรื่องงานศพ
จางมักบันทึกเรื่องราวของเธอไว้บนโซเชียลมีเดีย โดยเธอชอบเต้นรำและท่องเที่ยว และที่สำคัญที่สุด คือ เธอชอบแบ่งปันรูปถ่ายของสามีและลูกๆ วิดีโอล่าสุดของเธอถูกโพสต์เมื่อหลายเดือนก่อน เป็นภาพของจางและสามีจับมือกัน โดยมีลูกชายและลูกสาวเอนตัวพิง เรียกว่าเป็นเป็นภาพครอบครัวสุขสันต์
ทั้งนี้ ด้านน้องสาวของจางได้ขอร้องทุกคนว่า "โปรดอย่าเดาอะไรกันมั่วๆ พี่สาวและพี่เขยของฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีมาก พี่สาวของฉันไม่สามารถยอมรับการเสียชีวิตกะทันหันของพี่เขยได้"
ที่มา : 丈夫病亡2日後妻子也離世 留一兒一女 網民：感情太好才會這樣 (HK01)