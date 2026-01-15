เจาะสาเหตุ "เลาน์เชอร์" หล่นทับรถไฟขาด 2 ท่อน คาดเป็น "ขารับ Truss" หลุดจากเสา

เครนโครงการรถไฟความเร็วสูงร่วงทับรถด่วนพิเศษที่สีคิ้ว สังเวยแล้ว 32 ศพ เจ็บระนาว ด้านเพจดัง 'Render Thailand' รุดวิเคราะห์กลไก 'Launcher' คาดชิ้นส่วนขารับ Truss หลุดทับตู้รถไฟขาดสะบั้น พร้อมเปิดปมปริศนาจากคำให้การผู้โดยสาร 'สลิงห้อยขวางทาง' อาจเป็นชนวนเหตุรั้งโครงเหล็กถล่ม
จากกรณี ที่เครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา สัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และกุดจิก-โคกกรวด ประสบอุบัติเหตุหล่นทับรถไฟดีเซลรางแดวู ที่ทำขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางเลขที่ 21 กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี บริเวณบ้านถนนคต ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระหว่างสถานีหนองน้ำขุ่น ถึงสถานีสีคิ้ว เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 32 รายแล้ว บาดเจ็บ 55 คน ยังหาไม่พบอีก 3 ราย หลังขบวนรถผ่านสถานีหนองน้ำขุ่น เวลา 09.13 น. วันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 ม.ค. เพจ "Render Thailand" ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิเคราะห์เหตุการณ์อุปกรณ์ก่อสร้างหล่นทับรถไฟ ระบุ
"ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ ผมขอทำภาพมาเพื่อให้เข้าใจการทำงาน และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากภาพข่าว และหลักการทำงานทั่วไปของอุปกรณ์นี้
อะไรที่หล่นลงมา...?
ขอเล่าถึงการทำงานของอุปกรณ์แบบเข้าใจง่าย ๆ ก่อนครับ สะพาน ทางด่วน รถไฟ ที่ใช้คานรูปกล่องสำเร็จรูป ส่วนมากจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Launcher หรือบางคนเรียก Launching Gantry
การทำงานของมันคือการเอาโครงเหล็กถัก (Truss) ขึ้นไปวางบนเสา โดยจะมีขารับ Truss ที่ยึดไว้กับเสาไม่ได้วางไว้เฉย ๆ นะครับ มีการยึดไว้บน Truss จะมีรอกที่เลื่อนไปมาได้ เพื่อยกชิ้นส่วนคานกล่องสำเร็จรูปขึ้นไปติดตั้งบนเสา คานกล่องจะถูกห้อยไว้กับ Truss จนกว่าจะดึงลวดอัดแรงเพื่อให้คานสามารถรับน้ำหนักตัวเองได้
พอเสร็จช่วงเสานึงแล้วก็จะเลื่อน Truss ไปช่วงเสาถัดไปแล้วทำขั้นตอนตามที่เล่ามา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ สิ่งที่เห็นคือขารับ Truss หล่นลงมา รอกยกคานหลุดออกจาก Truss ห้อยลงมา ก็คงจะเป็นขารับ Truss ที่หล่นลงมาทับตู้รถไฟขาดสองท่อน
ในตอนแรกผมสันนิษฐานว่าตอนเกิดเหตุอาจจะกำลังเลื่อน Truss ไปช่วงเสาถัดไป แล้วจังหวะที่เลื่อนไปทำให้ขารับ Truss หลุดลงมา แต่พอเห็นรูปหลายมุม ทิศทางที่หล่นลงมากลับสวนทางกับทิศทางที่ Truss เลื่อน
จากนั้นมีข่าวไปสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุเล่าว่ามีสลิงที่ห้อยลงมา พอรถไฟวิ่งมาเลยดึงชิ้นส่วนด้านบนหล่นลงมา แต่นี่ยังไม่ใช่ข้อสรุป เป็นเพียงข้อมูลจากผู้โดยสารในขบวนรถ สาเหตุจริง ๆ ต้องติดตามต่อไปครับ"